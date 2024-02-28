نوبيا تشعل المنافسة.. هاتف رخيص قابل للطي بمواصفات ممتازة

أعلنت العلامة التجارية نوبيا Nubia، التابعة لشركة ZTE الصينية، من خلال المؤتمر العالمي للجوال 2024 MWC، عن المنافسة سوق الهواتف القابلة للطي، بأول هاتف من إنتاجها Nubia Flip 5G.

سعر ومواصفات Nubia Flip 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف نوبيا Nubia Flip 5G القابل للطي الجديد، بشاشة مرنة من نوع AMOLED قابلة للطي رأسيا، بقياس 6.9 بوصةـ بدقة FHD + تبلغ 2790 × 1188 بكسل.

وعند طي شاشة Nubia Flip 5G، تتيح شاشة AMOLED الخارجية الدائرية الشكل على غلاف الجهاز، والتي يبلغ قياسها 1.43 بوصة، وتأتي بدقة 466 × 466 بكسل، الصول السريع إلى مجموعة من وظائف الهاتف الأساسية دون الحاجة لفتحه، بما في ذلك إجراء المكالمات والتحكم في تشغيل الوسائط واستخدام الكاميرا لالتقاط صور السيلفي وتتبع الخطوات ومتابعة تحديثات الطقس.

Nubia Flip 5G

ويتم تشغيل هاتف نوبيا Nubia Flip 5G، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 1، مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 644، والذي يأتي مقترنا ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق.

Nubia Flip 5G

وفيما يتعلق بالتصوير، يتميتع هاتف نوبيا القالبل للطي Nubia Flip 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة مزودة بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ولالتقاط الصور الشخصية، يتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 16 ميجابكسل لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.

Nubia Flip 5G

ويحتوي هاتف Nubia Flip 5G، على بطارية قوية تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، حيث يمكن شحن الجهاز بالكامل خلال 73 دقيقة، عبر منفذ شحن USB Type-C.

Nubia Flip 5G

وتشمل المزايا المتبقة بهاتف نوبيا الجديد هاتف Nubia Flip 5G، على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وميزة التعرف على الوجه لفتح القفل بشكل آمن، مع دعم ميزات الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi 6 وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، ودعم تقنية الاتصال قريب المدي NFC، كما يوفر الهاتف مجموعة شاملة من خيارات الاتصال.

Nubia Flip 5G

والجدير بالذكر أن هذا الهاتف يمكن أن يستقر بين 60-110 درجة مما يتيح لك استخدام الكاميرا ووضعها على طاولة للحصول على صور واضحة ثابتة، كما تدعي الشركة أن الجهاز مزود بمفصلة قادرة على تحمل أكثر من 200000 فتحة.

Nubia Flip 5G

ويتوفر هاتف Nubia Flip 5G، بخيارات الألوان الأسود والذهبي، مقابل سعر حوالي 599 دولار (أي ما يعادل 18.500 جنيه مصري)، مما يجعله من أرخص الهواتف القابلة للطي في السوق.