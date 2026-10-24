القبض على شخص عرض طائرة دررن للبيع على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الاشخاص بالبحيرة لقيامه بالترويج لبيع طائرة "درون"، عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع طائرة "درون" عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (مصور أفراح - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) ، وضُبط بحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - طائرة درون)، وبمواجهته إعترف بقيامه بالإعلان عن بيع طائرة الدرون المُشار إليها "بدون ترخيص" للتربح من عائد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





