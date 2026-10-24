بولندا تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الأردن

أدانت بولندا الهجوم الدامي الذي استهدف كنيسة في الأردن وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين على الأقل.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان لها اليوم السبت ، أن عائلة بولندية أردنية كانت من بين المتضررين من الهجوم الذي وقع في محافظة الكرك الأردنية.

وأضافت "تدين بولندا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك الأردنية أمس الجمعة. يجب أن يتحمل الجناة عواقب أفعالهم".

وأكدت تضامنها مع السلطات الأردنية والطائفة المسيحية في محافظة الكرك.. معربة عن التعاطف مع العائلة البولندية الأردنية التي عانت أيضاً من الهجوم".