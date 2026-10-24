هشام الحصري: مصر تعتبر القضايا العربية جزءًا من مسؤوليتها القومية

أكد النائب هشام الحصري، عضو البرلمان العربي ممثلًا عن جمهورية مصر العربية والمرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، حرصه على تطوير العمل البرلماني العربي وتعزيز التواصل بين أعضاء البرلمان، بما يسهم في تفعيل دوره في التعبير عن تطلعات الشعوب العربية والدفاع عن مصالحها.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث استهل الحصري كلمته بتقديم التهنئة إلى النائب السعودي سعد بن صليب العتيبي بمناسبة اختياره رئيسًا للبرلمان العربي، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة العمل البرلماني العربي وتعزيز التضامن بين الدول العربية والدفاع عن قضايا الأمة.

كما هنأ ممثلي الجمهورية العربية السورية والأعضاء الجدد بالبرلمان العربي، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون بين أعضاء البرلمان.

تطوير العمل البرلماني

ووجه الحصري الشكر والتقدير إلى رئيس البرلمان العربي السابق محمد بن أحمد اليماحي، تقديرًا لجهوده خلال فترة رئاسته، وما بذله لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التعاون والتكامل بين الدول العربية.

وأكد الحصري، في سياق إعلانه الترشح لمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، استعداده لبذل كل جهد ممكن من أجل تطوير العمل البرلماني وتعزيز التواصل بين الأعضاء، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وبإخلاص وتفانٍ، ووضع مصلحة البرلمان العربي فوق كل اعتبار، بما يعزز العلاقات العربية القائمة على التعاون والتضامن والاحترام المتبادل.

وشدد ممثل مصر في البرلمان العربي على أن مصر كانت ولا تزال ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، مؤكدًا أنها لم تنظر يومًا إلى قضايا أمتها العربية باعتبارها قضايا تخص الآخرين، بل اعتبرتها دائمًا جزءًا من مسؤوليتها القومية، انطلاقًا من إيمانها بأن ما يجمع الدول العربية أكبر بكثير مما يفرقها.

واختتم الحصري كلمته بالتطلع إلى نيل ثقة أعضاء البرلمان العربي ودعمهم لترشحه، مؤكدًا أن قوة البرلمان الحقيقية تنبع من تماسك أعضائه وتعاونهم، والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح الأمة العربية وشعوبها.