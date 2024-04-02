هاتف Redmi Note 13 Pro+ الخارق بسعر خرافي.. أقل من الطبيعي بكتير

يتوفر هاتف Redmi Note 13 Pro+ للشراء منذ بعض الوقت، وقد قامت شاومي مؤخرًا بتوسيع نطاق ألوانه من خلال تقديم خيار جديد: Mystic Silver (فضي غامض).

في حين أن لون هذا الإصدار الأنيق كان متاحًا بالفعل في مناطق محددة، إلا أنه أصبح الآن متوفرًا في الأسواق بهونج كونج أيضًا.

هاتف Redmi Note 13 Pro+ باللون الفضي الغامض يصل أخيرًا إلى هونغ كونغ

يمكننا القول أن هاتف Redmi Note 13 Pro+ يُعد هاتفًا قويًا للغاية بين أجهزة الفئة المتوسطة. بفضل معالج MediaTek Dimensity 7200 Ultra وبطارية 5000 مللي أمبير، فهو قوي بما يكفي للقيام بالعديد من المهام، كما أنه يأتي أيضًا بتصميم فريد وخيارات ألوان متعددة.

تم إطلاق الهاتف في الأصل باللونين الأسود الداكن والأبيض الفاتح والأرجواني الشفقي، والآن تقدم شاومي اللون الجديد Mystic Silver الذي يتميز بلمعانه الرمادي الأنيق والرمز الصغير في الخلف.

على الرغم من أن هاتف Redmi Note 13 Pro+ يأتي في تكوينات مختلفة للذاكرة والتخزين، إلا أن إصدار Mystic Silver متاح حصريًا في خيار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، بسعر 2999 دولار هونج كونج (حوالي 383 دولار أمريكي) في هونج كونج.

تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن إصدار Mystic Silver متوفر خارج هونغ كونغ أيضًا، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا اللون هو إصدار محدود، لذلك قد لا يتم إعادة تخزينه بمجرد نفاد الكمية.