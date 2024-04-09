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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار تكنولوجيا.. اشتري موبايل موتورولا الرائع الجديد بأقل من نصف سعر هواتف سامسونج ولن تندم على شرائه .. هاتف Nubia Flip بإمكانيات خارقة وسعر معقول

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

خليك ناصح.. اشتري موبايل موتورولا الرائع الجديد بأقل من نصف سعر هواتف سامسونج

 أطلقت شركة موتورولا هاتف Moto G04s الذكي في ألمانيا. من حيث التصميم والمواصفات ، فهو يشبه إلى حد كبير هاتف Moto G04 الذي ظهر لأول مرة في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك ، هناك اختلاف جوهري واحد بين الهاتفين. 

لن تندم على شرائه .. هاتف Nubia Flip بإمكانيات خارقة وسعر معقول

عرض العيد الأقوى.. خصم ربع الثمن من هاتف سامسونج الأكثر طلبا Galaxy S23

شكوى تثير الجدل لمستخدمي هواتف سامسونج.. ما القصة

مشكلات عديدة أثار بها مستخدمي هواتف سامسونج الجدل وذلك بعد شكوى الكثير منهم وخاصة مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي S23  وذلك من وجود مشكلة في عدم استجابة مستشعر بصمات الأصابع للمس على النحو المعتاد، إذ يتعين عليهم النقر عدة مرات لتسجيل الإدخال عبر اللمس وذلك بعد تحديث “One UI 6.1 ” الأخير الذي قد أطلقته الشركة.

لن تندم على شرائه .. هاتف Nubia Flip بإمكانيات خارقة وسعر معقول

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات وإمكانيات مميزة يمكنك شراء هاتف" Nubia Flip “ الصدفي القابل للطي فقد كشفت شركة Nubia النقاب اليوم عن هاتفها بمعالج ”Snapdragon 7 Gen 1 " وسعريصل إلى حوالي 415 دولار.

شركة موتورولا هاتف Moto G04s هواتف سامسونج هواتف سامسونج جالاكسي S23 تحديث “One UI 6 1 ” هاتف Nubia Flip “ معالج ”Snapdragon 7 Gen 1

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