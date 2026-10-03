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أمين «البحوث الإسلامية»: ما لمسناه من وعيٍ لدى شباب سيناء يعكس ما تتمتع به من ثقافة طيبة ووعي راسخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمين «البحوث الإسلامية»: ما لمسناه من وعيٍ لدى شباب سيناء يعكس ما تتمتع به من ثقافة طيبة ووعي راسخ

شباب سيناء
شباب سيناء
أ ش أ

التقى فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، عددًا من شيوخ قبائل سيناء ونواب العريش، وذلك في إطار زيارته للمحافظة وافتتاح فعاليات الأسبوع الدعوي الثالث والعشرين بجامعة العريش، بما يعكس حرص الأزهر الشريف على التواصل المباشر مع مختلف مكونات المجتمع، والاستماع إلى رؤيتهم حول القضايا التي تمس حياة المواطنين وتعزز استقرار المجتمع.

وأكد فضيلته خلال اللقاء أن علماء الأزهر يضطلعون بدور شرعي ووطني في بناء الوعي، من خلال تواجدهم في كل شبر من أرض مصر، لافتًا إلى أن الأزهر يقف إلى جانب أبناء سيناء في حماية الوطن وتحصينه من كل ما يحاول المساس به، لأن مواجهة التحديات التي تستهدف وعي شبابنا تتطلب تكامل الجهود وتشكيل جبهة معرفية تسهم في تحصين وعي المجتمع وحمايته.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن أول شيء لمسه خلال زيارته لسيناء هو وعي الشباب، بما يعكس مدى وطنيتهم وانتمائهم، كما يعكس ما تتمتع به سيناء من ثقافة طيبة ووعي راسخ.

وفي كملة وفد شيوخ القبائل أكد الشيخ إبراهيم أبو عليان، أن الأزهر الشريف يمثل السد المنيع في مواجهة الأفكار المنحرفة والجانحة، مشيرًا إلى أنه في ظل ما تعانيه الأمة من تمزق، يملك علماء الأزهر نواصي الوعي، بما يمكنهم من الإسهام في قيادة المجتمع نحو البوصلة الوطنية.

وأكد، باسم مشايخ سيناء، دعمهم لجهود الأزهر في هذا المجال، فأبناء سيناء يحبون وطنهم حبًا لا نظير له، وقد أثبتوا ذلك في كثير من المعارك التي دارت على هذه الأرض، وآخرها مواجهة الإرهاب، موضحين أن علماء الأزهر تربعوا على عرش قلوب أبناء سيناء محبة ووفاء لما يقدمونه من دور في حماية المجتمع وترسيخ قيمه.

وقال النائب على الجعيل، إن أبناء سيناء يسيرون خلف الأزهر، لما له من دور كبير في نشر للفكر الوسطي والمنهج المعتدل، في شتى ربوع مصر، وكذلك في العالم الإسلامي من خلال بعثاته التي يرسلها إلى الدول الخارجية، وذلك كون رسالته رسالة عالمية، تهدف في أساسها إلى تقويم الإنسان وتوجيهه إلى الاتجاه الصحيح، وهذه الرسالة تجعل أبناء سيناء يعولون على علماء الأزهر في مواجهة الأفكار المنحرفة، وبناء الوعي، وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء، وتعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع التحديات الفكرية التي تواجهه.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لمحافظة شمال سيناء، وافتتاح فعاليات الأسبوع الدعوي الثالث والعشرين بجامعة العريش، الذي يقام تحت عنوان «انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال»، ضمن برنامج «منبر الوعي»، ويتناول عددا من القضايا المرتبطة بالإيمان والوعي والانتماء والتخطيط ودور الشباب في صناعة النصر وحماية الوطن.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية زيارته محافظة شمال سيناء

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