تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 بخصم 25% ليصل سعره بعد التخفيض إلى 740 يورو أو 760 يورو.

عرض العيد الأقوى..خصم ربع الثمن من هاتف سامسونج الأكثر طلبا Galaxy S23

مميزات Samsung Galaxy S23 5G :-

• يدعم تصوير الفيديوهات حتى دقة الـ 8K .

• تم استغلال الوزن بشكل جيد ليكون خفيف فيسهل حمله واستخدامه بيد واحدة .

• تصميم مميز و فخم و محمي بأعلى حماية من سامسونح ضد الخدش والماء .

• ستحصل على أداء قوي بفضل معالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 8 Gen 2 .

• شاشة اموليد تدعم الـ 120Hz فتقدم تجربة استخدام جيدة سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب .



عيوب موبايل Samsung Galaxy S23 5G :-

• قدرة الشحن ليست الأقوى بالمقارنة بالمنافسين .

• لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

• لا يدعم إمكانية زيادة المساحة عن طريق تركيب كارت ميموري .

• رأس الشاحن غير مرفقة بعلبة الهاتف وستحتاج إلى شراءه بشكل منفصل .

• تم زيادة حجم البطارية عن الجيل السابق ولكن كنى نتمنى لو كانت أكبر .

• أبرز تغييرات الهاتف عن الجيل القديم S22 في التصميم الأحدث والمعالج الأقوى والذاكرة والرام الأسرع مع بطارية أكبر .