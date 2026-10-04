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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على هامش احتفالات العيد القومي الـ67.. محافظ الوادي الجديد تتفقد مبادرة السلع المخفضة بميدان البساتين.. صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، منفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بميدان البساتين، لمتابعة أعمال مبادرة طرح السلع التموينية الأساسية والخضراوات الطازجة بأسعار مخفضة تنافسية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وحامد محمد عبدالله، القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر، مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وجهاد متولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، ولفيف من القيادات التنفيذية والمعنيين.

وتابعت المحافظ توافر وجودة السلع المعروضة، والتي تتضمن سلعًا تموينية أساسية مُعبأة ومجهزة بتخفيضات تصل إلى 50%، إلى جانب الخضراوات الطازجة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق، موجهة باستمرار طرح السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مناسبة، مع التوسع في منافذ البيع وتغطية مختلف المناطق، بما يعزز جهود المحافظة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم استقرار الأسواق.

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