خليك ناصح.. اشتري موبايل موتورولا الرائع الجديد بأقل من نصف سعر هواتف سامسونج

أطلقت شركة موتورولا هاتف Moto G04s الذكي في ألمانيا. من حيث التصميم والمواصفات ، فهو يشبه إلى حد كبير هاتف Moto G04 الذي ظهر لأول مرة في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك ، هناك اختلاف جوهري واحد بين الهاتفين.

مواصفات وميزات Moto G04s

• الشاشة: يحتوي هاتف Moto G04s على شاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة تقدم دقة HD + تبلغ 720 × 1612 بكسل ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، وكثافة بكسل 269 بكسل / بوصة ، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 ، ونسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ حوالي 85 بالمائة. الشاشة محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 3. يمتاز هاتف G04s ببنية مقاومة للماء بابعاد 163.49 × 74.53 × 7.99 مم ويبلغ وزنه 178 جرامًا.

• الكاميرا: تحتوي شاشة العرض المثقبة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو. في الخلف ، يحتوي على كاميرا خلفية رئيسية واحدة بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بوحدة فلاش LED. تدعم كلتا الكاميرتين تسجيل FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

• المعالج والذاكرة: يعتبر معالج Unisoc T606 هو المحرك الرئيسي لهاتف Moto G04s. يأتي بإصدار واحد يوفر 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 64 جيجابايت من سعة تخزين UFS 2.2. لمزيد من التخزين ، يحتوي على فتحة بطاقة microSD. يدعم الهاتف حتى 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية ويأتي مع نظام التشغيل أندرويد 14 الأحدث مغلفًا مع واجهة MyUX من موتورولا.

• البطارية: يحزم G04s بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات. ومع ذلك ، تتضمن عبوة البيع شاحنًا بقوة 10 وات.

• الميزات الأخرى: تأتي الهواتف الذكية أيضًا بميزات أخرى بما في ذلك بطاقة SIM مزدوجة ، و 4G VoLTE ، و Wi-Fi 802.11ac ، و Bluetooth 5.0 ، و NFC (حسب السوق) ، و GPS ، ومكبر صوت واحد مع دعم Dolby Atmos ، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم.

سيتوفر Moto G04s بأربعة ألوان: الأسود الفحمي والأخضر البحري والأزرق الساتاني والبرتقالي الفسفوري. G04s مدرج الآن على أمازون ألمانيا للطلب المسبق بسعر 119 يورو. من المقرر أن تبدأ شحناته في 30 أبريل في ألمانيا.

باختصار ، يشبه هاتف Moto G04s هاتف G04 تقريبًا مع اختلاف وحيد يكمن في قسم الكاميرا الرئيسية. بينما يحتوي G04s على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل ، فإن G04 يحتوي على كاميرا أقل دقة 16 ميجابكسل.