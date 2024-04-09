عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خليك ناصح.. اشتري موبايل موتورولا الرائع الجديد بأقل من نصف سعر هواتف سامسونج

خليك ناصح..اشتري
خليك ناصح..اشتري موبايل موتورولا الرائع الجديد بأقل من نصف س

 أطلقت شركة موتورولا هاتف Moto G04s الذكي في ألمانيا. من حيث التصميم والمواصفات ، فهو يشبه إلى حد كبير هاتف Moto G04 الذي ظهر لأول مرة في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك ، هناك اختلاف جوهري واحد بين الهاتفين. 

 

مواصفات وميزات Moto G04s

 

• الشاشة: يحتوي هاتف Moto G04s على شاشة IPS LCD بحجم 6.56 بوصة تقدم دقة HD + تبلغ 720 × 1612 بكسل ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، وكثافة بكسل 269 بكسل / بوصة ، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 ، ونسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ حوالي 85 بالمائة. الشاشة محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 3. يمتاز هاتف G04s ببنية مقاومة للماء بابعاد 163.49 × 74.53 × 7.99 مم ويبلغ وزنه 178 جرامًا.

• الكاميرا: تحتوي شاشة العرض المثقبة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو. في الخلف ، يحتوي على كاميرا خلفية رئيسية واحدة بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بوحدة فلاش LED. تدعم كلتا الكاميرتين تسجيل FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

• المعالج والذاكرة: يعتبر معالج Unisoc T606 هو المحرك الرئيسي لهاتف Moto G04s. يأتي بإصدار واحد يوفر 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 64 جيجابايت من سعة تخزين UFS 2.2. لمزيد من التخزين ، يحتوي على فتحة بطاقة microSD. يدعم الهاتف حتى 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية ويأتي مع نظام التشغيل أندرويد 14 الأحدث مغلفًا مع واجهة MyUX من موتورولا.

• البطارية: يحزم G04s بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات. ومع ذلك ، تتضمن عبوة البيع شاحنًا بقوة 10 وات.

• الميزات الأخرى: تأتي الهواتف الذكية أيضًا بميزات أخرى بما في ذلك بطاقة SIM مزدوجة ، و 4G VoLTE ، و Wi-Fi 802.11ac ، و Bluetooth 5.0 ، و NFC (حسب السوق) ، و GPS ، ومكبر صوت واحد مع دعم Dolby Atmos ، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم.

سيتوفر Moto G04s بأربعة ألوان: الأسود الفحمي والأخضر البحري والأزرق الساتاني والبرتقالي الفسفوري. G04s مدرج الآن على أمازون ألمانيا للطلب المسبق بسعر 119 يورو. من المقرر أن تبدأ شحناته في 30 أبريل في ألمانيا.

باختصار ، يشبه هاتف Moto G04s هاتف G04 تقريبًا مع اختلاف وحيد يكمن في قسم الكاميرا الرئيسية. بينما يحتوي G04s على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل ، فإن G04 يحتوي على كاميرا أقل دقة 16 ميجابكسل.

Moto Moto G04s مواصفات وميزات Moto G04s Moto G04 موتورولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

انخفاض في سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

موضوعات متعلقة

اشتري وأنت مغمض..أحدث موبايل شاومي في عيد الفطر تحت 5000 جنيه

عرض العيد الأقوى.. خصم ربع الثمن من هاتف سامسونج الأكثر طلبا Galaxy S23

أفضل تطبيقات لمشاهدة الأفلام الجديدة والمسرحيات في العيد

بسعر 3000 جنيه|أرخص 3 هواتف سامسونج لازم تشتريهم في عيد الفطر

هواوي تطلق ساعات SmartWatch جديدة لتنافس Apple Watch وبسعر أقل

أرخص 3 موبايلات iPhone تشتريهم في العيد

مفاجأة العيد.. لابتوبات HP جديدة بأقل من 15 ألف جنيه

شاومي كسرت الدنيا..أحدث Xiaomi SmartWatch ب2000 جنيه فقط بنفس إمكانيات Apple Watch

ترشيحاتنا

مفاجأة حول طقس أول أيام العيد وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

6.6 ريختر.. زلزال قوي يضرب دولة آسيوية

تحرك عاجل من النواب لاستدعاء 4 وزراء للبرلمان لمواجهة الفسيخ والرنجة والملوحة الفاسدة

الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه عقوبة استخدام بطاقات البنوك للحصول على أموال الغير

بعد موعد نتنياهو.. إسرائيل تتخذ الخطوة الأولى نحو عملية اجتياح رفح

أسرع هدف.. أول تعليق من كريم بنزيما بعد تسجيل رقم تاريخي بالسوبر السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة وغير تقليدية.. 4 طرق لعمل الرنجة

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

إطلالة إيمان العاصي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

خليك على الاتيكيت واتعلم آداب زيارات المريض في المستشفي أيام العيد

فيديو

أمطار رعدية وغزيرة.. تحذير من حالة الطقس وتخفيف الملابس

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ