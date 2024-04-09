لن تندم على شرائه .. هاتف Nubia Flip بإمكانيات خارقة وسعر معقول

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات وإمكانيات مميزة يمكنك شراء هاتف" Nubia Flip “ الصدفي القابل للطي فقد كشفت شركة Nubia النقاب اليوم عن هاتفها بمعالج ”Snapdragon 7 Gen 1 " وسعريصل إلى حوالي 415 دولار.

وفقا لموقع" oneilynews" يأتي هاتف" Nubia Flip " بسماكة 7.0ملم عند طيه، أما وزنه فقد يصل 209 جرام، وبتصميم عالي الجودة يدعم طي وفتح الهاتف وذلك حتى 200000 مرة.

ويضم الهاتف “شاشة AMOLED ”خارجية بحجم 1.43 بوصة، ودقة عرض تصل إلى 466 في 466 بيكسل، .

أما عن شاشة هاتف هاتف Nubia Flip فيأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.9 بوصة، وتتميز الشاشة بتعتيم 2160Hz PWM، وتدعم معايير ألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

ويأتي الهاتف بكارت شاشة Adreno 644، وبثلاثة اختيارات وبذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

أما عن بطارية الهاتف فيأتي الهاتف ببطارية بقدرة 4310 mAh، وبتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، والتي تدعم شحن البطارية من صفر إلى نسبة 100% خلال 73 دقيقة.