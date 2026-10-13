من أسماء يوم القيامة.. خالد الجندي يوضح معنى كلمة القارعة في القرآن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الأدبيات المنسوبة إلى جماعة الإخوان تتسم، بحسب وصفه، بغياب الأخلاق والاعتماد على ثقافة الملاهي والخلاعة، مشيرًا إلى أن المبادئ الأخلاقية التي يحاول البعض إيصالها إلى الناس تُفسَّر من هذا المنظور.

الشيخ خالد الجندي: أدبيات الإخوان الإرهابية غير أخلاقية

وأضاف خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن اللغة العربية تتضمن دلالات ومعاني عميقة لبعض الكلمات، مستشهدًا بكلمة «يقرع» في التعبير «من يقرع الباب»، موضحًا أن القرع يعني الخبط وإحداث الصوت، وأن الكلمة ترتبط كذلك بمعاني الرجفة والفزع والتنبيه والتذكير.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن من أسماء يوم القيامة «القارعة»، مستشهدًا بقول الله تعالى: «الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ»، مشيرًا إلى أن هذا الاسم يرتبط بما تحدثه من فزع وخوف في القلوب.

وأشار خالد الجندي إلى أن العرب استخدموا تعبير «قرع الطبول» للتعبير عن الاستعداد للحرب وتحفيز الجنود الذين يتجهون إلى المعركة، موضحًا أن قرع الطبول كان وسيلة لحث المقاتلين على الإقدام والاستعداد للتضحية بأرواحهم.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن تعبيرات مثل «قرعت الطبول» و«دقت طبول الحرب» من التعبيرات الاصطلاحية المعروفة في اللغة العربية، والتي تعكس أجواء الاستعداد للمواجهة، لافتًا إلى ارتباط هذه التعبيرات بمعاني الرجولة والتضحية والفداء.