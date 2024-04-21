بإمكانيات مذهلة.. تسريبات حول سعر هاتف Google Pixel 8a

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بموصفات عالية يمنكك البحث عن هاتف Google Pixel 8a والتي كشفت بعد التسريبات عن سعره.

ووفقا لموقع .indiatoday.in فسيبلغ سعر طراز Pixel 8a والذي يأتي بسعة 128 جيجابايت بما يقرب من 708.99 دولارًا ، بينما سيصل سعر الطراز الأعلى ذو سعة 256 جيجابايت حوالي 792.99 دولارًا فيما قد تم إطلاق هاتف Pixel 7a بسعر 599 دولارًا بسعة 128 جيجابايت

يعد هاتف Pixel 8a أغلى بنسبة 18 بالمئة تقريبًا من الاصدار السابق.

وتم القيام بالكشف عن تصميم هاتف Pixel 8a وذلك من خلال العديد من التسريبات والعروض، مما يوضح أنه قد سيبدو متطابقًا تقريبًا مع هاتف Pixel 8 ومع نتوء كاميرا ذات حاجب مألوف وزوايا مستديرة.

يأتي هاتف Pixel 8a بألوان متعددة: الأزرق والأخضر والأسود والأبيض.

أما عن شاشة هاتف Pixel 8a فهي تعتبر أكبر ترقية وتصل إلى معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، و ستكون الشاشة أيضًا عبارة عن لوحة OLED وبمقاس 6.1 بوصة وذلك مع سطوع يصل إلى 1400 نتس.

وسيتم تشغيل هاتف Pixel 8a بواسطة معالج Google Tensor G3 ولكن بإصدار منخفض السرعة، وسيحتوي أيضًا الهاتف على ذاكرة عشوائية (RAM) وبسعة 8 جيجابايت وبشريحة أمان Titan M كما سيتم تشغيل الهاتف بنظام Android 14.