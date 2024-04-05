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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إنفينيكس تقلب الموازين.. هاتف جديد قابل للطي أرخص من سامسونج

Infinix Zero 30
Infinix Zero 30

تخطط شركة إنفينيكس Infinix، العلامة التجارية الصينية الشهيرة للهواتف الذكية والمعروفة بأسعارها المعقولة، لإطلاق هاتف جديد بسعر رخيص وتصميم يأتي لأول مرة ضمن خطوط إنتاجها.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تعتزم شركة إنفينيكس الصينية، إطلاق أول هاتف قابل للطي من إنتاجها تحت اسم Infinix Zero Flip، والذي سيأتي كـ منافس رخيص الثمن لهواتف سامسونج المطوية.

 

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مميزات هاتف إنفينيكس Infinix Zero Flip

 

حصل هاتف يحمل الرقم X6962 على تصريح جديد، يعتقد أنه إنفينيكس المسمي Zero Flip، وعلى الرغم من أن القوائم لما تكشف المزيد من التفاصيل حوله، إلا أن التسريبات، أكدت أن الشركة الصينية ستحافظ على طابع التكلفة الميسورة الذي تتميز به هواتفها، من أجل إبقاء الهاتف القابل للطي بسعر في متناول الجميع.

Infinix Zero Flip

وتشتهر شركة إنفينيكس بصناعة الهواتف الرخيصة التي تمنحك الكثير مقابل أموالك، ومن خلال Zero Flip، تهدف الشركة الصينية، إلى التميز في سوق الهواتف المزدحم من خلال تقديم شيء فريد ومناسب للجيب. 

وفي الوقت الحالي، تستعد إنفينيكس للكشف عن Zero Flip قريبا جدا، تعد هذه خطوة كبيرة بالنسبة للشركة، حيث تظهر أنهم جادون في تجربة أشياء جديدة ومواكبة ما يريده الناس في هواتفهم.

ومن المتوقع أن يأتي أول هاتف للطي من إنفينيكس، بتصميم صدفي الشكل، وسيقدم Infinix Zero Flip، مواصفات ممتازة كمنافس لهواتف سامسونج z فيلب، ولكن بسعر أرخص بكثير.

إنفينيكس Infinix هاتف قابل للطى Infinix Zero Flip انفنيكس زيرو فليب

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