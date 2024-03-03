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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

آيفون الغلابة.. موبايل مميز من إنفينيكس ببطارية ضخمة وسعر اقتصادي

إنفينيكس Smart 8
إنفينيكس Smart 8 Plus

بدأت شركة إنفينيكس Infinix، بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا وأحد أرخص الهواتف المتوسطة الفئة في الأسواق العالمية.

مواصفات إنفينيكس Smart 8 Plus

وفقا لما ذكره موقع "91mobiles"، يتميز هاتف إنفينيكس الجديد Smart 8 Plus، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بدقة +HD تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع يبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

 

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يعمل هاتف إنفينيكس Smart 8 Plus، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G36 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، الذي تم إقرانه مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4X ، مع ذاكرة وصول عشوائي افتراضية إضافية بسعة 4 جيجابايت، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، قابلة للتوسيع عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD حتى 2 تيرابايت.

إنفينيكس Smart 8 Plus

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف إنفينيكس Smart 8 Plus، بكاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة AI وفلاش حلقي رباعي LED، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل مزودة بفلاش LED لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

إنفينيكس Smart 8 Plus

ويحزم هاتف إنفينيكس Smart 8 Plus، بطارية كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Infinix XOS 13 المستندة على نظام التشغيل Android 13 إصدار (Go).

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بالهاتف، على شريحتين اتصال SIM، وبلوتوث Bluetooth 5.0، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومنفذ شحن USB من النوع C، وصوت DTS، ويتوفر الهاتف في 3 ألون هي: الذهبي والأسود والأبيض.

سعر إنفينيكس Smart 8 Plus

ويتوفر هاتف إنفينيكس Smart 8 Plus، للبيع في الهند مقابل سعر قدره 7799 روبية هندية (أي ما يعادل 2.903 جنيه1 مصريا)، للإصدار بتكوين تخزين بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.

إنفينيكس Smart 8 Plus
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