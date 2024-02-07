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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

توأم آيفون.. إنفينيكس تطلق موبايل جبارا بسعر رخيص جدا

Infinix Hot 40i
Infinix Hot 40i

تخطط شركة إنفينيكس Infinix الصينية، لإصدار طراز جديد للهواتف الذكية بميزانية محدودة في الهند.

وسيشق هاتف Hot 40i الخاص بالشركة طريقه إلى المنطقة قريبا، وقد كشف تقرير جديد عن بعض التفاصيل المتعلقة بمواصفاته وسعره.

مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40i

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، سيكون هاتف Infinix Hot 40i متاحا للبيع في الهند خلال النصف الأول من هذا شهر فبراير الجاري، ما يعني أنه سيتم إصداره بعد أيام قليلة فقط، وسيكون هذا النموذج الأول من سلسلة Hot 40، الذي يصل إلى الهند.

 

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وعلاوة على ذلك، سيأتي الهاتف بخيار تخزين واحد بسعة 8 رام + 256 جيجابايت، ونظرا لأنه هاتف اقتصادي، فقد يكون الجهاز الأقل تكلفة مع سعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت في الهند.

ومن المحتمل أن يقدم Infinix Hot 40i دعما لتوسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بما يصل إلى 8 جيجابايت وفتحة بطاقة microSD، على غرار المتغير العالمي.

Infinix Hot 40i

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40i، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مساعدة بدقة 0.08 ميجابكسل، وفلاش LED رباعي، وبالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يحتوي الهاتف على كاميرا إمامية مييزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويتمتع هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40i، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، بدقة +HD تبلغ 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتتمتع بأقصى سطوع يصل إلى 480 شمعة في المتر المربع.

Infinix Hot 40i

وتمتاز الشاشة بميزة Magic Ring، الموجودة داخل فتحة مثقوبة وتراكب يشبه الجزيرة الديناميكية الموجودة بهواتف "آيفون" والتي توفر تحديثات الحالة وعرض حالة شحن البطارية.

ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40i، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T606 والمطور من قبل شركة يونيسوك بدقة تصنيع 12 نانومترا، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

Infinix Hot 40i

ويحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40i، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C.

ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40i، بواجهة المستخدم XOS 13، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، تشمل الميزات البارزة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج بزر الطاقة، وفتحة بطاقة SIM مزدوجة ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر.

سعر هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40i

يتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40i، في 4 ألوان هي: الأسود والذهبي والأزرق والأخضر، وسيباع في الهند مقابل سعر حوالي 8000 روبية هندية (أي ما يعادل 2.980 جنيه مصري).

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