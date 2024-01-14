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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل.. إنفينيكس تطلق موبايل يشبه آيفون بـ2700 جنيه فقط

Infinix Smart 8
Infinix Smart 8

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، النقاب عن هاتف Infinix Smart 8، في شهر نوفمبر الماضي، والذي يعمل بمعالج ضعيف الأداء من إنتاج شركة يونيسوك، واليوم، طرحت الشركة الصينية إصدار جديد من الهاتف مع إحدي معالجات شركة ميدياتك، مع مجموعة مزايا جديدة على رأسها كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات هاتف إنفينيكس Smart 8

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف إنفينيكس Infinix Smart 8، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة VGA وفلاش LED، وبالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل.

 

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جاء هاتف إنفينيكس Smart 8، مع شاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بدقة +HD تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، تتمتع بأقصى سطوع يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع.

تأتي الشاشة مع ميزة Magic Ring، داخل فتحة مثقوبة وتراكب يشبه الجزيرة الديناميكية الموجودة بهواتف "آيفون" والتي يوفر تحديثات الحالة وعرض حالة شحن البطارية.

يعمل هاتف إنفينيكس Smart 8، بواجهة المستخدم XOS 13، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 Go خارج الصندوق.

Infinix Smart 8

يتم تشغيل الطراز الجديد من هاتف إنفينيكس Smart 8، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G36 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

يحتوي هاتف Smart 8، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، ويتميز الهاتف ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، كما يأتي مزودا بنظام معالج الصوت DTS.

Infinix Smart 8

سعر هاتف إنفينيكس Smart 8


يتوفر هاتف إنفينيكس Smart 8، في 4 ألوان هي: الأسود والأبيض والذهبي والأزرق المتدرج، للبيع في الهند مقابل سعر حوالي 90 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2700 جنيه مصري).

خيارات الألوان لهاتف Infinix Smart 8
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