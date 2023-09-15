بكاميرا 108 ميجابكسل.. إنفينيكس تطلق هاتف أنيق مستوحي من سيارات BMW

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، هاتف Note 30 VIP في شهر يونيو بلونين، واليوم، انضم إليهم إصدار خاص من الهاتف الذكي يسمى Infinix Note 30 VIP Racing Edition.

سعر ومواصفات إنفينيكس Infinix Note 30 VIP Racing Edition



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعاونت إنفينيكس مع الشركة الإبداعية Designworks التابعة لمجموعة BMW لإصدار هاتف Note 30 VIP Racing Edition، والذي تقول الشركة إنه "يمثل رمزا قويا للأداء وحماس السباق"، لقد قامت بدمج عناصر سيارات السباق في تصميم الهاتف لتمثيل السرعة والعاطفة وتقديم تجارب مخصصة لمستخدميه الصغار.

ويعتبر تصميم هاتف Infinix Note 30 VIP Racing Edition مستوحى من سباقات الشوارع ويتميز بتقنية 3D Lighting Leather على غلافه الخلفي، مما يسمح للشريط الخفيف الموجود في الخلف باللون الثلاثي الشهير لسيارات BMW بالتألق من خلال حبيبات الجلد السوداء.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition

وعلى عكس إصدار إنفينيكس الأساسى، يأتي الإصدار المحدود Infinix Note 30 VIP Racing Edition، مع نظام تشغيل مخصص يتضمن سمة متناغمة مع ألوان الشريط الضوئي في الخلف وحلقة Magic Ring، والتي يبدو أنها مستوحاة من الجزيرة الديناميكية Dynamic Island التابعة لشركة آبل، وتهدف إلى توفير سلسة مهام متعددة من خلال القضاء على الحاجة إلى تبديل التطبيق.

وعلاوة على ذلك، يأتي هاتف Infinix Note 30 VIP Racing Edition في حزمة بيع بالتجزئة خاصة تحمل طابع BMW مع ملحقات إضافية، بما في ذلك شاحن لاسلكي بقدرة 15 وات وسماعات TWS، وتقدم إنفينيكس أيضا مزايا VIP لعملاء Racing Edition، بما في ذلك الدعم الحصري لما بعد البيع، وخدمات الإصلاح ذات الأولوية، وامتيازات VIP المميزة الأخرى.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition

وبالنسبة لمواصفاته، يعمل هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 VIP Racing Edition، بواسطة معالج ثماني، من نوع Dimensity 8050 والمطور من قبل شركة ميدياتيك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية تصب إلى 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

ويتميز هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 VIP Racing Edition، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.76 بوصة، بدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition

ويتمتع هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 VIP Racing Edition، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بمستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Infinix Note 30 VIP Racing Edition على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 68 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C، ويدعم الهاتف شحن لاسلكي بقدرة 50 وات.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition

سعر هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 VIP Racing Edition

سيتم إطلاق هاتف Infinix Note 30 VIP Racing Edition في الأسواق العالمية مقابل سعر حوالي 315 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9700 جنيه مصري).