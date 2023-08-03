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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ7400 جنيه.. إنفينيكس تتحدى الكبار بأولى هواتفها للألعاب

Infinix GT 10 Pro
Infinix GT 10 Pro

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، وهي واحدة من أشهر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، عن إطلاق أول هاتف مخصص للألعاب من إنتاجها، والذي تم تصنيعه خصيصا لهواة الألعاب بصورة كاملة من حيث المواصفات ومن حيث الأداء.

سعر ومواصفات هاتف Infinix GT 10 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت إنفينيكس هاتف Infinix GT 10 Pro، بمعالج قوى يقدم أداء يتناسب مع جميع الألعاب، وهو معالج Dimensity 8050، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، تحتوي الشريحة على 4 أنوية Cortex-A78 و4 أنوية A55 مع نواة A78 تعمل بسرعة 3.0 جيجاهرتز.

 

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وبجانب ذلك يوجد معالج رسوميات رائع من نوع Mali-G77 مع 9 أنوية، كل هذا يربط ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4X و مع ذاكرة نخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من تخزين UFS 3.1، ويتميز الهاتف بفتحة مخصصة لبطاقة microSD، بحيث يمكنك إضافة ما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الإضافية.

Infinix GT 10 Pro

ويعد المكون الرئيسي الآخر للألعاب المحمولة بالهاتف هو الشاشة، ويتميز Infinix GT 10 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، يمكن تشغيلها بسرعات مختلفة 60 و 90 و 120 هرتز في الثانية، وتتميز بمعدل أخذ عينات تعمل باللمس بمعدل 360 هرتز عند استخدام إصبعين على الشاشة.

وتتميز لوحة 10 بت بحواف رفيعة للغاية، وتدعم معدل سطوع 900 شمعة، وتستخدم معدل تعتيم عالى الترادد 1،920 هرتز من مستوى PWM، وتتميز الشاشة بقارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، جنبا إلى جنب مع مستشعر القرب المادي ومستشعر الضوء.

Infinix GT 10 Pro

ويستمد هاتف Infinix GT 10 Pro، قوته من بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن جانبي من نوع USB Power Delivery 3.0 لشحن الجهاز مباشرة أثناء اللعب.

ويتميز الهاتف بنظام صوت مزدوج مع مكبرات صوت استريو ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، يعد هذا أمرا ضروريا للألعاب نظرا لأنه حتى أفضل سماعات الرأس اللاسلكية لا يمكنها مطابقة زمن انتقال سلك نحاسي بسيط، كما يوجد محرك اهتزاز رباعي الأبعاد على اللوحة لدعم الصوت بردود فعل لمسية.

Infinix GT 10 Pro

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرافي، يتمتع هاتف Infinix GT 10 Pro، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة f / 1.75 ومستشعر 1 / 1.67 بوصة، مصحوبة بمستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق، وتحصل جزيرة الكاميرا الخلفية على مستشعر رابع يضم مصباح LED يعمل كمصباح يدوي، ويحتوى الهاتف على كايرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم Pure XOS 13، ويتوفر Infinix GT 10 Pro باللونين الأسود والفضي، ويحتوي تصميم اللوحة الخلفية على سمة سايبر بانك ويوجد مصباح LED صغير قابل للتخصيص، كما صممت إنفينيكس صندوق الهاتف من الكرتون بحيث يمكن أن يتحول إلى مضخم صوت سلبي أو حامل شحن، كطريقة ذكية لإعادة استخدام الصندوق وتضيف إلى شخصية الهاتف الممتعة.

Infinix GT 10 Pro

ويتوفر هاتف Infinix GT 10 Pro، مقابل سعر يبدأ من 240 دولار (أي ما يعادل 7400 جنيه مصري).

Infinix GT 10 Pro
إنفينيكس Infinix Infinix GT 10 Pro GT 10 Pro هاتف Infinix GT 10 Pro

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