بـ 4600 جنيه.. إنفينيكس تعلن عن أرخص هاتف 5G بمواصفات ممتازة

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، عن هاتفها الأحدث Hot 30 5G الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت إنفينكس هاتفها الجديد Infinix Hot 30 5G، في السوق الهندية كأرخص إصداراتها من هواتف الجيل الخامس، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 152 دولار (أي ما يعادل 4680 جنيه مصري).

سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 30 5G

يتميز هاتف إنفينيكس الجديد Hot 30 5G، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، وبجودة عرض FHD يبلغ قياسها 6.78 بوصة، والتي تتميز بدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

Infinix Hot 30 5G

ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Hot 30 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 6020، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وحصل الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة، بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة AI بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وفلاش LED.

Infinix Hot 30 5G

ويحزم هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Hot 30 5G، بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل بواجهة المستخدم XOS 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

وتشمل الميزات الأخرى بالهاتف، مستشعر بصمات الأصابع مثبتا على الجانب ومكبرات صوت استريو ومقبس سماعة رأس، ويتوفر الهاتف في اللون الأسود والأزرق، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 152 دولار (أي ما يعادل 4680 جنيه مصري)، للطراز بسعة 4 رام + 128 جيجابايت، وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الهند يوم 18 يوليو الجاري.