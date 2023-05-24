كاميرا 108 ميجابكسل.. إنفينيكس تعلن عن هاتف جديد بإمكانيات قوية

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، على موقعها الإلكتروني ثلاثة هواتف جديدة، تحت اسم Note 30 و Note 30 5G و Note 30 Pro، وتتميز الهواتف الثلاثة باستخدام تقنية الشحن السريع All-Round FastCharge التابعة للشركة، والتي توفر شحنا عالي السرعة سلكيا ولاسلكيا.



سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف Infinix Note 30 Pro هو الإصدار المتميز بين هواتف إنفينيكس الثلاثة، فهو يأتي مزودا بشحن سريع بقدرة 68 وات وشحن عكسي ولاسلكي بقدرة 15 وات.

ويتمتع هاتف Infinix Note 30 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز.

ويتميز هاتف إنفينيكس Note 30 Pro، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق ومستشعر QVGA، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بمستشعر بدقة 32 ميجابكسل، مع فلاش أمامي.

Infinix Note 30 Pro

وزودت إنفينيكس هاتف نوت 30 برو، بغرفة بخار للتبريد، والتي تتضمن 10 طبقات من مادة التبريد لتصل إلى مساحة إجمالية قدرها 2000 ملميتر مربع، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 وات والتي يمكنها شحن الهاتف من 1 إلى 80% في غصون 30 دقيقة.

ويحتوي هاتف Infinix Note 30 Pro أيضا على مكبرات صوت JBL مزدوجة و شريحة الدفع الالكتروني NFC متعددة الوظائف، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ويتميز الهاتف بمستشعر جانبي لبصمات الأصابع للأمان البيومترى.

Infinix Note 30 Pro

ويتم تشغيل هاتف Infinix Note 30 Pro، بواسطة معالج من نوع Helio G99، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتوفر هاتف Infinix Note 30 Pro، في خياران من الألوان هما الأسود أو الذهبي المتغير، والذي يتحول بين الأزرق والذهبي اعتمادا على زاوية الضوء التي تضرب اللوحة، مقابل سعر يبدأ من 300 دولار (أي ما يعادل 9270 جنيه مصري).