عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 108 ميجابكسل.. إنفينيكس تعلن عن هاتف جديد بإمكانيات قوية

Infinix Note 30 Pro
Infinix Note 30 Pro

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، على موقعها الإلكتروني ثلاثة هواتف جديدة، تحت اسم Note 30 و Note 30 5G و Note 30 Pro، وتتميز الهواتف الثلاثة باستخدام تقنية الشحن السريع All-Round FastCharge التابعة للشركة، والتي توفر شحنا عالي السرعة سلكيا ولاسلكيا.


سعر ومواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 Pro

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف Infinix Note 30 Pro هو الإصدار المتميز بين هواتف إنفينيكس الثلاثة، فهو يأتي مزودا بشحن سريع بقدرة 68 وات وشحن عكسي ولاسلكي بقدرة 15 وات.

 

شاشة سينمائية وكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل تاتش من إنفينيكس سعره 6000 جنيه

شاشة عملاقة وبطارية هائلة.. إنفينيكس تطلق موبايل تاتش بـ 3500 جنيه

 

ويتمتع هاتف Infinix Note 30 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز.

ويتميز هاتف إنفينيكس Note 30 Pro، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق ومستشعر QVGA، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بمستشعر بدقة 32 ميجابكسل، مع فلاش أمامي.

Infinix Note 30 Pro

وزودت إنفينيكس هاتف نوت 30 برو، بغرفة بخار للتبريد، والتي تتضمن 10 طبقات من مادة التبريد لتصل إلى مساحة إجمالية قدرها 2000 ملميتر مربع، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 وات والتي يمكنها شحن الهاتف من 1 إلى 80% في غصون 30 دقيقة.

ويحتوي هاتف Infinix Note 30 Pro أيضا على مكبرات صوت JBL مزدوجة و شريحة الدفع الالكتروني NFC متعددة الوظائف، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ويتميز الهاتف بمستشعر جانبي لبصمات الأصابع للأمان البيومترى.

Infinix Note 30 Pro

ويتم تشغيل هاتف Infinix Note 30 Pro، بواسطة معالج من نوع Helio G99، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتوفر هاتف Infinix Note 30 Pro، في خياران من الألوان هما الأسود أو الذهبي المتغير، والذي يتحول بين الأزرق والذهبي اعتمادا على زاوية الضوء التي تضرب اللوحة، مقابل سعر يبدأ من 300 دولار (أي ما يعادل 9270 جنيه مصري). 

Infinix Note 30 Pro
إنفينيكس Infinix Note 30 Pr إنفينيكس نوت 30 برو مواصفات Infinix Note 30 Pro إنفينيكس Note 30 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

بمعالج قوى وأداء رائد.. فيفو تعلن عن سلسلة iQOO Neo 8

بخصم 23%.. عرض قوى على تحفة أوبو Reno 8 5G

واتساب يجلب ميزة مذهلة طال انتظارها

خصم رائع على وحش سامسونج جالكسي اس 21 الترا

تحمي منزلك من الحرائق .. تعرف ميزة أندرويد المخفية

بسعر مخفض.. عرض جديد على هاتف آيفون 13 من آبل

هواتف الشباب ومحدودي الدخل.. أرخص 10 موبايلات سمارت في مصر

تتجسس عليك سرا.. انتبه لـ تطبيقات أندرويد وآيفون هذه

ترشيحاتنا

تأخر دراسي وأمراض نفسية.. استشاري علاقات أسرية يُحذر من مخاطر التنمر

السعودية تستضيف اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث الاعتداءات على الأقصى

روسيا: نشهد بداية نهاية الهيمنة الغربية على العالم

بشرى سارة في تدريبات الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

سفير الاتحاد الأوروبي: التبادل التجاري مع مصر تخطى مرحلة ما قبل كورونا

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسجين أقل لحياة أطول 50%.. تفاصيل دراسة جديدة صادمة

احمى نفسك من الإصابة بمرض السرطان.. بـ6 طرق فعالة

يوليو شهر الزيادة| كم ستزيد رواتب الموظفين والمعاشات

لمريض السرطان.. احرص على هذه الأشياء الستة يوميا للتعافي

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ