بمواصفات فائقة .. موبايل جديد 5G من إنفينيكس يتحدى الكبار

تعتزم شركة Infinix إنفينيكس الصينية إطلاق نسخة جديدة من هاتف Infinix Hot 30 تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G، حيث تتميز النسخة الجديدة بتغييرات جذرية وترقيات كبيرة عن سخة 4G السابقة.

بحسب موقع GSMArena فإن هاتف Infinix Hot 30 5G الجديد من إنفينيكس من المتوقع أن يتم إصداره في 14 يوليو القادم، حيث سينافس الهاتف مع عدد من الهواتف المتميزة للفئة المتوسطة بفضل الترقيات التي سيحصل عليها.

ومن المحتمل أن يحصل هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Hot 30 5G على معالج من شركة كوالكوم الأمريكية ولكن لم يتم تحديد نوع المعالج حنى الآن، كما سيحتوي على بطارية بسعة كبيرة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

وسيقدم هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Hot 30 5G كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية تأتي بمستشعر دقة 50 ميجابكسل، مع فلاش LED في الخلف، مع نوتش على هيئة ثقب في أعلى منتصف الكاميرا الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

وسيضم هاتف إنفينيكس Infinix Hot 30 5G على إطارات مسطحة، ويحتوي الإطار الموجود على الجانب الأيسر على فتحة بطاقة SIM ، وعلى اليمين يوجد زر التحكم في الصوت وزر الطاقة ، مع مستشعر للبصمة، كما يوجد في الجزء السفلي منفذ USB-C ، محاط بمقبس سماعة رأس قياس 3.5 مم وميكروفون وشبكة مكبر صوت.