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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات GT 10 Pro +.. إنفينيكس تطور هاتفا يشبه Nothing Phone 2

هاتف Nothing Phone
هاتف Nothing Phone (2)

كشف أحد المسربين أن شركة إنفينيكس Infinix، تعمل على هاتف يشبه الهاتف الشفاف Nothing Phone (2)، شارك المصدر أيضا صورة تخطيطية للهاتف المزعوم، والتي أظهرت علامات ضوء LED على ظهره.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ظهرت صورة حية مسربة لهاتف إنفينيكس الذكي المزعوم على الإنترنت، وتظهر الصور أن الهاتف الذي يطلق عليه اسم Infinix GT 10 Pro+ يشترك بالفعل في بعض أوجه التشابه مع Nothing Phone (2).

 

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مواصفات هاتف إنفينيكس الجديد Infinix GT 10 Pro +

أوضحت التسريبات أن إنفينيكس أطلقت سلسلة GT الجديدة، التي تركز على الألعاب للسوق الهندي، وستتضمن التشكيلة هاتفين على الأقل هما: Infinix GT 10 Pro و Infinix GT 10 Pro +، وفقا للصور الحية التي تمت مشاركتها على موقع ويبو Weibo الصيني، وسيكون لهاتف Infinix GT 10 Pro + ظهر شفاف، على غرار هاتف Nothing Phone (2).

سلسلة Infinix GT 10 Pro

ويتميز الجزء الخلفي من الجهاز بأنماط برتقالية عشوائية وعلامة على شكل حرف C، والتي قد تكون لمصابيح LED، ويبدو أن إنفينيكس  استلهمت تصميم الهاتف من جهاز Nothing Phone (2).

ويشبه هاتف إنفينيكس الجديد Infinix GT 10 Pro +، هواتف الألعاب مثل Red Magic 8S Pro الذي تم إطلاقه مؤخرا.

وتكشف الصور المسربة أيضا عن معظم مواصفات هاتفي Infinix GT 10 Pro + وGT 10 Pro، يحصل كلا الهاتفين على شاشة Full HD +، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

وتتميز سلسلة GT 10 Pro من إنفينيكس، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل في الخلف، وكما أنهم يحصلون على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويحزم طراز Pro معالج من نوع Dimensity 1300 مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت + 8 جيجابايت (ذاكرة افتراضية)، وتخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتميز هاتف Infinix GT 10 Pro +، بمعالج من نوع Dimensity 8050، ويعمل كلا الطرازين بواجهة المستخدم XOS 13.0، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

إنفينيكس Infinix Infinix GT 10 Pro Nothing Phone 2 مواصفات هاتف إنفينيكس إنفينيكس GT 10 Pro

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