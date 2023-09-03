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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسطورة السيلفي.. إنفينيكس تطلق هاتفا مميزا بمواصفات استثنائية

Infinix Zero 30 5G
Infinix Zero 30 5G

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، هاتفها الأحدث Infinix Zero 30 5G، بالأسواق العالمية ويتميز الهاتف الذكي الذي يركز بشكل أساسي على الصور الشخصية بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل يمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K وتجلب فلاشا أيضا.

سعر ومواصفات إنفينيكس Infinix Zero 30 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 5G الجديد، بواسطة معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.6 جيجاهرتز، من نوع Dimensity 8020 من إنتاج شركة ميدياتيك.

 

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ويقترن معالج الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسيع.

ويتمتع هاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل بمستشعر ISOCELL HM6 مقاس 1/1.67 بوصة من سامسونج مع ميزة التثبيت البصري OIS، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويُطلق على الفلاش الدائري في جزيرة الكاميرا اسم Aura Light وهو مصنوع من أربعة مصابيح LED.

Infinix Zero 30 5G

وتحتوي الكاميرا الأمامية بهاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 5G، والتي تأتي بدقة 50 ميجابكسل، على مستشعر  ISOCELL JN1 من سامسونج ويدعم PDAF، يتم تضمين الفلاش في الإطار الصغير الموجود أعلى الشاشة ليكون بمثابة ضوء ملء عند الحاجة مما يحسن جودة الصور ومقاطع الفيديو.

ويتميز هاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 5G، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة +FHD تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية.

Infinix Zero 30 5G

ويحتوي هاتف Infinix Zero 30 5G على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 68 وات، يتم شحنها عبر منفذ سحن من نوع USB-C.

سعر هاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 5G

ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأرجواني والذهبي والأخضر، ويتوفر هاتف Infinix Zero 30 5G، مقابل سعر حوالي 339 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10450 جنيه مصري).
 

Infinix Zero 30 5G
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