لمحبي الـ Gaming ..  إنفينيكس تطلق هاتف GT 10 Pro الاقتصادي

أطلقت شركة "إنفينيكس" هاتفها الذكي الجديد المخصص للألعاب Infinix GT 10 Pro في الهند من سلسلة GT المهتمة باللاعبين الشباب ذوي الميزانية المحدودة في جميع أنحاء العالم.

يأتي Infinix GT 10 Pro بتصميم شبابي عصري جذاب، ولوحة عرض نوعها AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، مع معالج من "ميدياتط" شرائح Dimensity 8-series ، وكاميرات خلفية ثلاثية مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ، وبطارية كبيرة مع دعم الشحن السريع. إليك في السطور التالية كافة تفاصيل الموبايل الجديد

مواصفات Infinix GT 10 Pro

يتميز هاتف انفينيكس Infinix GT 10 Pro بتصميم جذاب بصريًا إذ نادرا ما تجد هاتف بهذه الخلفية المليئة بالأشكال الهندسية كما أنه يتميز بمؤشر LED صغير قابل للتخصيص ، يمكن أن يضيء مع الإشعارات والشحن والألعاب. يتوفر بألوان الأسود والفضي ، وبه بعض الأجزاء التي يمكن أن تتحول في اللون مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

إنفينيكس

تم تجهيز Infinix GT 10 Pro بشاشة عرض نوعها AMOLED مقاس 6.67 بوصة مزودة بفتحة ثقب في الوسط بها كاميرا سيلفي، توفر دقة Full HD + ، ومعدل تحديث 120 هرتز ، ومعدل أخذ عينات باللمس 360 هرتز ، مستوى السطوع 900 شمعة لكل متر مربع، ونطاق ألوان واسع بنسبة 100 بالمائة DCI-P3.

وفقًا لما جاء في المواصفات الرسمية لشركة "إنفينيكس"، يوفر الهاتف نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 93%، و للأمان ، يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

يوجد في قلب Infinix GT 10 Pro معالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 8050 5G ، بتردد ميقاتي أقصى 3.0 جيجاهرتز. تقترن الشريحة مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 256 جيجا بايت من مساحة تخزين UFS 3.1. لمزيد من السعة التخزينية هناك فتحة بطاقة microSD.

إنفينيكس

بالنسبة إلى البرمجيات، يأتي Infinix GT 10 Pro محملاً مسبقًا بنظام التشغيل أندرويد 13 ، والذي يعمل جنيا إلى جنب مع واجهة مستخدم XOS 13 الخاصة بـ GT بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الجهاز على عدد قليل جدًا من التطبيقات المثبتة مسبقًا، مع سنتين من التحديثات الأمنية.

لمحبي التصوير الفوتوغرافي ، يتميز Infinix GT 10 Pro بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل من سامسونج ، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، مع فلاش LED رباعي في الجهة الخلفية. في الجهة الأمامية ، يتميز الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج.

يحتوي Infinix GT 10 Pro على وحدة تبريد سائل VC وذلك للحفاظ على درجة حرارة الجهاز وتبديد الحرارة العالية، يحزم الهاتف بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 45 وات عبر منفذ USB-C. وهو يدعم ميزات الشحن Bypass التي تقلل ارتفاع درجة الحرارة أثناء جلسات اللعب المكثفة.

تشمل الميزات الأخرى المتوفرة على الجهاز شريحتين SIM و 5 G و Wi-Fi 802.11ax و Bluetooth 5.2 و GPS و NFC ومكبرات صوت مزدوجة ومنفذ لسماعة الأذن 3.5 ملم.