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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ5 آلاف فقط.. اشتري أفضل هاتف من إنفينيكس Infinix Hot 12 Play

إنفينيكس
إنفينيكس

 

تقدم شركة  إنفينيكس  هاتف ذكي جديد يناسب الطبقة المتوسطة و بإمكانيات جيدة جدا، طراز Infinix Hot 12 Play يقدم أداء سلس وشاشة جيدة الأداء ومواصفات بطارية تجعله هاتف أندرويد موثوقًا به في فئة الهواتف الرخيصة.

يتميز هاتف  Hot 12 Play  ببنية من البولي كربونات مع شاسيه متين للغاية وفي الوقت نفسه يسهل حمله والتعامل معه بيد واحدة، كما أنه يأتي بمنفذ USB من النوع C في الأسفل وهو أمر نادرا ما تراه في هاتف اقتصادي.

إنفينيكس 

يتوفر هاتف  إنفينكيس  هوت 12 بلاي على موقع أمازون بسعر 5,599 جنيه فقط وذلك مع تكوين الـ 128 جيجابايت روم من سعة التخزين، إليك في السطور التالية كافة مواصفات الجهاز.

مواصفات Infinix Hot 12 Play

فيما يتعلق بشاشة العرض، يحتوي الهاتف على لوحة ضخمة LCD مقاس 6.82 بوصة محاطة بإطارات كبيرة الحجم تأتي بدقة HD + ، وتوفر سطوعًا أقصى يبلغ 500 شمعة لكل متر مربع ويتم تحديثها عند 90 هرتز، دقة الوضوح 720x1612 بكسل مع كثافة 259 نقطة لكل بوصة.

إنفينيكس 

تعاونت Infinix مع Unisoc فيما يختص بمعالج الهاتف الذكي، الذي يعمل من خلال رقائق T610 الذي تبلغ سرعته القصوى 1.8 جيجا هرتز، و تعتمد على عملية تصنيع 12 نانومتر وتعمل جنبًا إلى جنب مع ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4 و 128 جيجابايت من سعة تخزين UFS 2.1 يمكن زيادتها إلى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

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  سجل الجهاز 1،278 نقطة في اختبار النظام الأساسي متعدد النواة و 1،94820 نقطة في اختبار Antutu وفقا لموقع GeekBench المعياري .

يحتوي جهاز إنفينيكس هوت 12 بلاي على بطارية 6000 مللي أمبير في الساعة يمكنها أن تستمر في العمل لأكثر من يوم في حالة الاستخدام العادي ومعها شاحن بقوة 10 وات يستغرق ما يقرب من 3 ساعات لشحن الخلية بالكامل.

من حيث إعداد التصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش ليد مزدوج وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

إنفينيكس Infinix Infinix Hot 12 Play أندرويد

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