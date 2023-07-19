تفوق التوقعات.. أحدث موبايل بسعر أقل من 5000 جنيه

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix الأسبوع الماضي، هاتفها الذكي الجديد Infinix Hot 30 5G في سوق الهواتف الذكية الهندي وهو هاتف ذكي منخفض التكلفة.. وابتداءً من اليوم، سيكون الجهاز متاحًا للمرة الأولى في البلاد.

وتشمل بعض ميزات الجهاز الرئيسية شاشة LCD بقياس 6.78 بوصة وتردد تحديث 120 هرتز وبطارية بسعة 6,000 مللي أمبير وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G. وفيما يلي نظرة على سعر Hot 30 5G والعروض المتاحة له.

سعر هاتف Infinix Hot 30 5G

وصل Infinix Hot 30 5G إلى الهند بخيارين: 4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين مقابل (حوالي 152 دولارًا) و 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين مقابل 13,499 روبية هندية (حوالي 165 دولارًا) أي ما يعادل 4600 جنيه مصري .

مواصفات Infinix Hot 30 5G



يأتي Infinix Hot 30 5G بشاشة LCD مقاس 6.78 بوصة بدقة Full HD+ وبنسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9 وفتحة في الشاشة ودقة 2460 × 1080 بكسل. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشاشة معدل تحديث 120 هرتز ومعدل عينة اللمس 240 هرتز وسطوعًا قصوى يصل إلى 580 نيت. وللأمان، يتميز الجهاز بماسح بصمة جانبي.

تحت الغطاء، يأتي Hot 30 5G بمعالج شركة ميديا تيك Dimensity 6020 بتقنية 7 نانومتر. يأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت / 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويدعم حتى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الافتراضية. يعمل الجهاز بنظام التشغيل XOS 13 الذي يعتمد على Android 13، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6,000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

على الجهة الأمامية، يأتي الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل وفلاش LED مزدوج. وتتميز الجهة الخلفية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ذكية ووحدة فلاش رباعية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر لعشاق الصوت ميزات مثل منفذ صوت بحجم 3.5 ملم ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة. ويوفر ميزات أخرى، مثل هيكل يحمل تصنيف IP53، ودعم لشبكات 5G (نطاقات n1 وn3 وn5 وn8 وn28 وn38 وn40 وn41 وn77 وn78)، وWi-Fi 802.11ac وBluetooth 5.1 وGPS ومنفذ USB-C.