عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تفوق التوقعات.. أحدث موبايل بسعر أقل من 5000 جنيه

Infinix تفوق التوقعات..أحدث
Infinix تفوق التوقعات..أحدث موبايل بسعر أقل من 5000 جنيه

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix الأسبوع الماضي، هاتفها الذكي الجديد Infinix Hot 30 5G في سوق الهواتف الذكية الهندي وهو هاتف ذكي منخفض التكلفة.. وابتداءً من اليوم، سيكون الجهاز متاحًا للمرة الأولى في البلاد.

 وتشمل بعض ميزات الجهاز الرئيسية شاشة LCD بقياس 6.78 بوصة وتردد تحديث 120 هرتز وبطارية بسعة 6,000 مللي أمبير وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G. وفيما يلي نظرة على سعر Hot 30 5G والعروض المتاحة له.

سعر هاتف  Infinix Hot 30 5G

وصل Infinix Hot 30 5G إلى الهند بخيارين: 4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين مقابل  (حوالي 152 دولارًا) و 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين مقابل 13,499 روبية هندية (حوالي 165 دولارًا) أي ما يعادل 4600 جنيه مصري .

مواصفات Infinix Hot 30 5G
 

يأتي Infinix Hot 30 5G بشاشة LCD مقاس 6.78 بوصة بدقة Full HD+ وبنسبة عرض إلى ارتفاع 20.5:9 وفتحة في الشاشة ودقة 2460 × 1080 بكسل. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشاشة معدل تحديث 120 هرتز ومعدل عينة اللمس 240 هرتز وسطوعًا قصوى يصل إلى 580 نيت. وللأمان، يتميز الجهاز بماسح بصمة جانبي.

تحت الغطاء، يأتي Hot 30 5G بمعالج شركة ميديا تيك Dimensity 6020 بتقنية 7 نانومتر. يأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت / 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويدعم حتى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الافتراضية. يعمل الجهاز بنظام التشغيل XOS 13 الذي يعتمد على Android 13، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6,000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

بكاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي تعلن عن اطلاق هاتف جديد ميسور التكلفة

كاميرا 200 ميجابكسل.. تسريب مواصفات هاتف فيفو X100 pro plus

على الجهة الأمامية، يأتي الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل وفلاش LED مزدوج. وتتميز الجهة الخلفية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ذكية ووحدة فلاش رباعية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر لعشاق الصوت ميزات مثل منفذ صوت بحجم 3.5 ملم ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة. ويوفر ميزات أخرى، مثل هيكل يحمل تصنيف IP53، ودعم لشبكات 5G (نطاقات n1 وn3 وn5 وn8 وn28 وn38 وn40 وn41 وn77 وn78)، وWi-Fi 802.11ac وBluetooth 5.1 وGPS ومنفذ USB-C.

Infinix إنفينيكس Infinix Hot 30 5G infinix hot

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

«اسمع صوت السرينة.. إمام جوه نادينا».. جماهير الأهلي تهتف لـ إمام عاشور|شاهد

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

مشهد مثير| الأم قاتلة ابنها بالشرقية تفاجئ المحكمة باعتراف صادم: "كنت هدفن نفسي حية"

موضوعات متعلقة

دوّر في دولابك..لو معاك iPhone قديم تقدر تبيعه بـ 6 مليون جنيه

لو بتفكر تشتريه.. موبايلات سامسونج الغالية تعاني من مشكلة جذرية

ميزة الرسائل و DMs في threads..الطريقة هنا

لو عايز تبقى بلوجر مشهور.. فيسبوك يعلن ميزات جديدة ستساعدك في ذلك

إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم بدون مشاعر

متشتريش دلوقتي..ألوان شبابية وعصرية لهواتف iPhone 15

لن تصدق عينيك.. أحدث وأرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

عرض الموسم..خصم 40% على تحفة هواتف أوبو Oppo Reno

ترشيحاتنا

صفقة ضخمة | ألمانيا تحصل على صواريخ جو - جو من أمريكا

الآيفون السجادة .. تسريبات تكشف تطوير آبل لهاتف قابل للف

سعر أصغر سيارة هاتشباك مستعملة في مصر

بـ الخطأ .. مدافع الأهلي يسجل التعادل لـ حرس الحدود

ضياء رشوان بعد العفو الرئاسي عن باتريك زكى: لا يوجد أي حقوقي مسجون

خضّ الجمهور عليه .. حقيقة دخول تامر عاشور العناية المركزة | صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

وداعا للفرهدة .. نصائح لتجنب الدوخة والهبوط في الحر

ببطن مكشوفة وفساتين بشراشيب.. شاهد ملابس درة في إيطاليا تشعل السوشيال ميديا

السر في زيادة آلام القدم في الصيف.. وكيف يمكن علاجها

فيديو

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر| تفاصيل

فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ