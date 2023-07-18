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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متشتريش دلوقتي..ألوان شبابية وعصرية لهواتف iPhone 15

صدى البلد

يبدو أن شركة Apple تخطط لإطلاق هاتف iPhone 15 الأساسي بألوان جديدة وزاهية. ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف الرائد القادم بخيارات الألوان الوردية والخضراء والصفراء.

 

تسريبات إختيارات ألوان iPhone 15 من Apple

 

جاءت الأخبار من ShrimpApplePro، الذي رصد تغريدة من موظف في شركة Foxconn على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي. ويبدو أن آبل  سيصدر هاتف iPhone 15 الأساسي بألوان فاتحة بجانب الإصدارات المتوفرة حاليًا باللون الأسود اللامع والفضي اللامع. 

وسيتضمن ذلك خيارات ألوان جديدة وهي الأخضر والوردي والأصفر. 

ومع ذلك، لا يذكر التسريب الإصدار الأزرق، مما يعني أن Apple ليس لديها خطط للإصدار بلون أزرق على هاتف iPhone 15 العادي.

متشتريش دلوقتي..ألوان شبابية وعصرية لهواتف iPhone 15


كما غير واضح ما إذا كانت هذه الألوان ستعلن جميعها لـ iPhone 15 خلال الإطلاق. 

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ومن المحتمل أن يخطط آبل لإصدار بعض الخيارات اللونية الأكثر إشراقًا لاحقًا كجزء من دورة التحديث الخاصة بها. وسيكون هذا مشابهًا لإصدار iPhone 14 باللون البنفسجي والأصفر الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. 

وسبق لنا أن أفادنا بأن iPhone 15 Pro سيتم إطلاقه بلون أزرق داكن جديد يتميز بدرجات رمادية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا مازال تسريبًا ولم يتم تأكيده رسميًا من قبل الشركة.

لذلك نوصي بأخذ هذا التقرير حول ألوان iPhone 15 بحذر. ومن المتوقع إطلاق سلسلة iPhone 15 من Apple في سبتمبر. لذلك تابعنا للمزيد من التحديثات عندما تكون متاحة المزيد من المعلومات حول هذا الجهاز.

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