أحدث موبايل شاومي بـ 2200 جنيه فقط .. لن تصدق المواصفات

أطلقت العلامة التجارية Poco التابعة لشركة شاومي الصينية الرائدة في شهر أبريل، هاتفها الذكي من رخيص الثمنC51 في السوق الهندي. وكان الجهاز بسعر جذاب قدره 6,499 روبية هندية، مع وجود ميزات مثل شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، ماسح بصمات الأصابع، ومعالج شركة ميديا تيك التايوانية Helio G36 SoC. والآن، أطلقت العلامة التجارية نسخة جديدة من Poco C51 حصرية لشركة Airtel، والتي تأتي بسعر أرخص .

سعر النسخة المحدودة Poco C51 Airtel

تحت هذا العرض، يمكن للعملاء شراء Poco C51 بسعر جذاب قدره 5,999 روبية هندية (أي ما يعادل 2200 جنيه مصري)، والذي يشمل المزايا الحصرية لشركة Airtel.

مواصفات هاتف شاومي Poco C51

يأتي هاتف شاومي Poco C51 بشاشة LCD بقياس 6.52 بوصة تقدم جودة عرض HD+ ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. يعمل الهاتف على معالج شركة ميديا تيك Helio G36 SoC، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت، ويمكن توسيعها بمقدار 3 جيجابايت إضافية باستخدام الذاكرة الافتراضية. يعمل الهاتف بنظام Android 13 GO Edition ويضمن تلقيه تحديثات أمان لمدة لا تقل عن عامين.

بالنسبة للتصوير، يتميز هاتف شاومي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل موجودة في نوتش، في حين يتميز الخلف بمستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق ثانوي في وحدة صغيرة موجودة في الزاوية اليسرى العلوية.

يتم تشغيل هاتف شاومي Poco C51 ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن العادي بقوة 10 واط. ومن بين الميزات المميزة التي يتميز بها الهاتف: مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم، وراديو FM، وماسح بصمات الأصابع الموجود في الخلف.