عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث موبايل شاومي بـ 2200 جنيه فقط .. لن تصدق المواصفات

أحدث موبايل شاومي
أحدث موبايل شاومي بـ 2200 جنيه فقط..لن تصدق المواصفات

أطلقت العلامة التجارية Poco التابعة لشركة شاومي الصينية الرائدة في شهر أبريل، هاتفها الذكي من رخيص الثمنC51 في السوق الهندي. وكان الجهاز بسعر جذاب قدره 6,499 روبية هندية، مع وجود ميزات مثل شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، ماسح بصمات الأصابع، ومعالج شركة ميديا تيك التايوانية Helio G36 SoC. والآن، أطلقت العلامة التجارية نسخة جديدة من Poco C51 حصرية لشركة Airtel، والتي تأتي بسعر أرخص .

 

سعر النسخة المحدودة Poco C51 Airtel

 

تحت هذا العرض، يمكن للعملاء شراء Poco C51 بسعر جذاب قدره 5,999 روبية هندية (أي ما يعادل 2200 جنيه مصري)، والذي يشمل المزايا الحصرية لشركة Airtel. 

 

مواصفات هاتف شاومي Poco C51

 

يأتي هاتف شاومي Poco C51 بشاشة LCD بقياس 6.52 بوصة تقدم جودة عرض HD+ ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. يعمل الهاتف على معالج شركة ميديا تيك  Helio G36 SoC، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت، ويمكن توسيعها بمقدار 3 جيجابايت إضافية باستخدام الذاكرة الافتراضية. يعمل الهاتف بنظام Android 13 GO Edition ويضمن تلقيه تحديثات أمان لمدة لا تقل عن عامين.

بالنسبة للتصوير، يتميز هاتف شاومي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل موجودة في نوتش، في حين يتميز الخلف بمستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق ثانوي في وحدة صغيرة موجودة في الزاوية اليسرى العلوية. 

يتم تشغيل هاتف شاومي Poco C51 ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن العادي بقوة 10 واط. ومن بين الميزات المميزة التي يتميز بها الهاتف: مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم، وراديو FM، وماسح بصمات الأصابع الموجود في الخلف.

شاومي Poco Poco C51 Airtel مواصفات هاتف Poco C51 Poco C51

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

صفقة الأهلي باءت بالفشل | موليكا يظهر من جديد بقرار من كولر

موضوعات متعلقة

كل ذكرياتك برسائلك ضاعت في هذا التطبيق الشهير.. إليك طريقة إرجاعها

ينافس سامسونج.. اشتري أحدث موبايل Redmi بسعر 2000 جنيه فقط

ساعة سمارت شاومي الجديدة..توأم Apple Watch وبسعر أرخص بكثير

الحق اشتريه.. خصم 62% على وحش سامسونج Galaxy S20

إيلون ماسك يحارب الأزمة السكانية بإنجاب 9 أطفال ..هل تفكر في ذلك؟

امسح هذه التطبيقات فورا من موبايلك.. تتجسس عليك وتنقل كل شيء عنك

إزاي تحول بيتك العادي لـ «سمارت هوم» بأقل تكلفة

أقوى هبوط في سعر أسطورة موبايلات سامسونج S23 Ultra

ترشيحاتنا

حرمان سنين.. حكاية مؤلمة لأم لم تر أبنائها لمدة 37 عاما

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

عضو إدارة الاتحاد السكندري يكشف مصير محمود علاء من العودة للزمالك

مش هياخد الدوري.. رضا عبد العال يصدم عشاق الزمالك بشأن الموسم الجديد

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ