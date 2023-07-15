كاميرا 200 ميجابكسل.. تسريب مواصفات هاتف فيفو X100 pro plus

تستعد شركة "فيفو" لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية تحمل اسم تجاري Vivo X100 وتركز بشكل أساسي على جودة الكاميرات وإمكانيات التصوير الفوتوغرافي.

من المقرر أن تعلن رسميا عن سلسلة فيفو إكس 100 مرة في نوفمبر القادم، و يشاع أن السلسلة تتكون من ثلاثة موديلات : Vivo X100 النسخة القياسية و X100 Pro و X100 Pro +. من المتوقع أن يأتي الجهاز الذي يتصدر النطاق في الأداء X100 Pro + مع كاميرا تليفوتوغرافي رائدة بدقة 200 ميجابكسل ، والتي جذبت اهتمامًا كبيرًا.

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الآن ظهرت معلومات جديدة بخصوص طراز فيفو X100 Pro + تحديدا، في منشور حديث على منصة Weibo الصينية الشبيهة بتويتر، ذكرت محطة الدردشة أن كاميرا الزووم المنظار بدقة 200 ميجابكسل مع طراز Vivo X100 Pro + خضعت لعدة ترقيات لجعلها أفضل، وبالتالي تتجاوز الأداء البصري لأجهزة استشعار Sony الشهيرة مثل طرازي IMX890 و IMX866.

أشار مصدر على منصة ويبو الصينية إلى أن مستشعر الكاميرا يُطلق عليه مبدئيًا اسم Samsung HPV ، الناتج عن تعاون بين فيفو Vivo و سامسونج Samsung.

يُعتقد أن مستشعر الكاميرا سيكون خفيف الوزن وغالبا سيكون مبني على مستشعر Samsung HP3 ، من المتوقع أن يأتي بحجم كبير يبلغ 1 / 1.4 بوصة ويوفر إمكانات تكبير بصري 3x أو 5x. وسيكون معزز بخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي بدورها ستمكن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة تكبير بصري تصل إلى 10x.

تزعم عدة التقارير وفقا لمصادر مطلعة أن كل من Vivo X100 و X100 Pro سيأتيان مزودان بمعالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 9300 الجديدة، والتي لم تظهر لأول مرة بعد. قد تكشف شركة "ميدياتك" عن شريحة Dimensity الجديدة في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.

من المتوقع أن يحتوي Vivo X100 Pro + الذي يتصدر النطاق من حيث الأداء على معالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل الثالث الجديدة تماما ولم تكشف عنها الشركة حتى الآن.

كما تزعم التقارير أن X100 Pro + قد يظهر لأول مرة في الربع الأول من عام 2024 وليس مع باقي الموديلات نوفمبر القادم، كما أنه من غير المؤكد حتى الآن طرحه في الأسواق العالمية.