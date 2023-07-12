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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطرح رسميا هاتف Y27 5G متوسط المدى

فيفو
فيفو

 

أطلقت شركة "فيفو" Vivo الصينية بهدوء وبدون ضجة إعلامية هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة Y متوسطة المدى، يحمل اسم تجاري Vivo Y27 5G.

 تم إدراج الجهاز على موقع الويب العالمي للعلامة التجارية، بعد أن حصل على العديد من شهادات الاعتماد والموافقات في الأشهر القليلة الماضية وبالتالي كان إطلاقه الرسمي وشيكًا. تابع القراءة لمعرفة ما يقدمه خارج الصندوق.

فيفو

مواصفات Vivo Y27 5G

يتميز هاتف "فيفو" Vivo Y27 5G بشاشة عرض نوعها LCD مقاس 6.44 بوصة بتصميم نوتش قطرة الماء، إنه يوفر جودة وضوح FHD + ودرجة سطوع 600 شمعة في المتر المربع. يتحول زر الطاقة ليكون بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع. تحتوي اللوحة الخلفية على جزيرة كاميرا مربعة.

يحتوي “فيفو”  Vivo Y27 5G على إعداد كاميرا في اللوحة الخلفية بها مستشعرات مزدوجة، الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترنًا بعدسة بوكيه ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

فيفو

تحت الغطاء ، تم تجهيز Vivo Y27 5G بمعالج "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 6020، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت و 6 جيجابايت إلى جانب ميزة وجود ذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى 6 جيجابايت. 

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كلا الخيارين يحزمان مساحة تخزين 128 جيجا بايت روم أساسية ويستمد الهاتف قوته من خلية بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 وات. من ناحية السوفت وير، يتم تشغيله من خلال واجهة مستخدم Funtouch OS 13 استنادًا إلى نظام تشغيل أندرويد 13.

تشمل خيارات الاتصال في Vivo Y27 5G شبكة الجيل الخامس 5G ومنفذ USB-C ومقبس 3.5 ملم و WiFi و Bluetooth و NFC.

يتم تقديم Vivo Y27 5G بألوان الأسود والأرجواني Mystic Black و Satin Purple.

فيفو vivo Vivo Y27 5G ميدياتك Dimensity Bluetooth WiFi أندرويد

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