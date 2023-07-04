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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات فائقة.. أفضل موبايل فيفو Vivo للطبقة المتوسطة في السوق

هاتف فيفو Vivo Y35
هاتف فيفو Vivo Y35

يتميز هاتف Vivo Y35 بأنه واحد من أفضل هواتف شركة Vivo فيفو الصينية للفئة المتوسطة، حيث يقدم الهاتف سعر مناسبا للطبقة المتوسطة مع إمكانات متميزة للغاية منها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا دقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير. 

 

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y35 في السوق المصري بسعر يبدأ من 8 آلاف و 555 جنيها مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف فيفو Vivo Y35 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض +HD، ودقة 1080 × 2408 بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، ونوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية. 

 

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y35، كاميرا ثلاثية خلفية تأتي الكاميرا الرئيسية  بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية دقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وميزة HDR. 

 

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y35، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ومنفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 وتقنية GPS، و Bluetooth 5.0. 


ويعمل هاتف فيفو Vivo Y35، بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 610 ، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 و 256  جيجابايت.

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