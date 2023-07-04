إطلاق هاتف iQOO Neo 7 Pro رسميا.. اعرف المواصفات

كشفت شركة "فيفو" من خلال علامتها التجارية الفرعية iQOO عن هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتوسطة العليا وهو طراز iQOO Neo 7 Pro رسميًا في الهند. إليك في السطور التالية كل المواصفات الرسمية وقائمة الأسعار حسب الإصدار والتفاصيل الرئيسية الأخرى.

مواصفات iQOO Neo 7 Pro

يتميز طراز Neo 7 Pro بتصميم مشابه تمامًا لهاتف Neo 7 Racing Edition مع ظهر منحني الحواف يحتوي على جزيرة كاميرا كبيرة مستطيلة في الزاوية اليسرى العليا، بها ثلاثة مستشعرات للصور ووحدة إضاءة فلاش LED.

iQOO Neo 7 Pro

سيكون iQOO Neo 7 Pro متاحًا في لونين مختلفين وألواح ظهر مختلفة الأول هو نموذج Dark Storm الذي يتميز بطبقة زجاج خلفية نوع AG Glass ، بينما الثاني هو Fearless Flame الذي يحتوي على ظهر جلد صناعي.

بالنسبة للواجهة الأمامية فهي بشاشة مسطحة نوع E5 AMOLED مقاس 6.78 بوصة وتوفر دقة Full HD + مع معدل تحديث عاليًا يبلغ 120 هرتز ، ودعم HDR10 + ، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ، ودرجة سطوع 1500 شمعة في المتر المربع القياسي يضم Neo 7 Pro أيضًا شريحة مخصصة لتحسين العرض للألعاب.

تم تجهيز iQOO Neo 7 Pro بمعالج كوالكوم شريحة Snapdragon 8+ Gen 1. على الرغم من أن هذه الشريحة تعتبر قديمة نوعا ما في عام 2023 ، إلا أنها لاقت رواجًا كبيرًا في الهواتف الرائدة ذات الأسعار المعقولة من موديلات هذا العام يبلغ عمر هذا المعالج أيضًا عام تقريبًا ولا يزال قادرًا على تقديم أداء سلس اتسجابة سريعة، حيث تجاوزت نتائجه المعيارية AnTuTu ما يصل 1.3 مليون نقطة.

سيتم إقران هذا المعالج بشريحة معالجة مخصصة للألعاب لضمان تجربة لعب أكثر سلاسة. علاوة على ذلك ، سيتم تزويد الجهاز أيضًا بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 256 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1. يحزم الجهاز الجديد من iQOO وحدة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

iQOO Neo 7 Pro

مع 8 دقائق فقط من الشحن ، يمكن أن يصل شحن iQOO Neo 7 Pro إلى 50 % من قوته الأصلية. الهاتف مزود بتكنولوجيا تبريد قوية لضمان بقاء الأجزاء الداخلية بعيدة عن ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي التلف. سيحتوي الجهاز على نظام تبريد VC لتحسين تبديد الحرارة.

سيتم تشغيل iQOO Neo 7 Pro على نظام التشغيل Android 13 المستند في عمله إلى واجهة المستخدم Funtouch OS 13 المثبتة مسبقا.

يتميز iQOO Neo 7 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، مستشعر رئيسي ISOCELL GN5 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل والذي يتميز بتثبيت الصورة البصري (OIS). مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا 2 ميجابكسل. من ناحية أخرى ، تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل في الفتحة المثقوبة.

التسعير والتوافر

تم إطلاق iQOO Neo 7 Pro بسعر يبدأ من 34999 روبية هندية وذلك مع لإصدار الذاكرة الشعوائية وسعة التخزين الأساسية 8GB + 128GB. سيكلف الطراز الأعلى في التكلفة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 37999 روبية هندية.

ستوفر iQOO الجهاز للبيع ابتداءً من 15 يوليو أثناء تخفيضات Amazon Prime Day.