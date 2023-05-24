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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بنفس معالج Galaxy S23.. شركة iQOO تطلق هاتف رائد ينافس سامسونج

iQOO 11S
iQOO 11S

 

كانت شركة  iQOO  العلامة التجارية الفرعية لـ "فيفو"، أول من تطلق هاتفًا ذكيًا رائدًا مع أحدث معالج من كوالكوم بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 SoC في الهند وهو  iQOO 11 ، تم إطلاق الهاتف الذكي في يناير الماضي وكان أداؤه جيدًا في السوق. 

قدمت iQOO خصومات كبيرة من خلال منصات التجارة الإلكترونية على هاتفها الرائد لجعله في متناول عملائها في الهند. قبل شهر ، زعم أحد الخبراء في مجال التكنولوجيا والمطلعين على الأمور داخل الشركة  أن  iQOO  يعمل على هاتف ذكي آخر في سلسلة iQOO 11 ، والتي سيتم إطلاقها باسم تجاري iQOO 11S. 

iQOO 11S

شارك المسرب رقم طراز الهاتف الذكي القادم V2304A والجدول الزمني المتوقع للكشف عن الطراز الجديد رسميا مع المواصفات الرئيسية. 

مواصفات iQOO 11S (حسب التسريبات)

كشفت تقارير صحفية أن الفرق الأساسي بين النسخة القياسية من الأساسية iQOO 11 و 11S القادمة ستكون فيما يختص بقدرات الشحن السريع وبعض ترقيات الأداء. من المرجح أن يقوم جهاز iQOO بشحن الهاتف الذكي بسرعة أكثر من الغصدار القياسي مع معالج أقوى في الأداء و السرعة من Snapdragon 8 Gen 2 ، بدقة تصنيع 4 نانومتر. سوف يكون المعالج شبيه في الأداء بسلسلة Galaxy S23 الرائدة

على الرغم من أن سعة البطارية غير محددة حتى الآن، قال المسرب إن iQOO سيشمل دعمًا لتقنية الشحن السريع بقدرة 200 وات وأنه على الأرجح  سيكون iQOO بنفس شاشة Samsung E6 AMOLED بدقة 2K. مع معدل التحديث 144 هرتز وستكون مماثلة لتلك الموجودة في iQOO 11. كما سيكون بنفس إعداد الكاميرا في النسخة القياسية من 11 مع مستشعر أساسي في الخلفية بدقة 50 ميجابكسل مع نظام تصوير V2 ISP.

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لم تعلق iQOO بعد على المواصفات المسربة ولم تكشف أي شيء عنه. الهاتف الذكي iQOO 11S القادم مخصص بشكل أساسي للسوق الصيني، ولكن في مرحلة لاحقة سوف تطلقه في بعض الأسواف العالمية التي لم تعلن عنها بعد، أما بالنسبة لموعد الإطلاق سيكون في الربع الثالث من 2023.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم الإطلاق العالمي لـ iQOO 11S بين شهري يونيو وأغسطس، بالنسبة للإصدار الأساسي، سيتم إقرانه بسعة 8 جيجابايت رام مع مساحة تخزين 256 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع 512 جيجابايت للتخزين. يُذكر أن iQOO سيستخدم ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X RAM وتخزين UFS 3.0.

iQOO Galaxy S23 Snapdragon iQOO 11 iQOO 11s

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