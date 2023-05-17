عرض ميتفوتش..خصم 3700 جنيه على موبايل فلاجشيب من Vivo

يتوفر عرض رائع على هاتف فيفو Vivo الرائد وهو iQOO 9T ، الذي يأتي بمواصفات مميزة مثل الشاشة بجودة عرص FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز أيضًا ، ومعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 و سعة تخزين 128 جيجابايت بدلاً من 256 جيجابايت مع كاميرا عالية الدقة وبطارية كبيرة.

ويتوفر هاتف iQOO 9T بخصم مميز على موقع أمازون الهند بقيمة 10 آلاف روبية هندية (أي ما يعادل 3700 جنيه مصري ) ، ليصل سعره بعد الخصم إلى 45 ألف روبية هندية أي ما يعادل 16 ألف و 650 جنيه مصري.

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مواصفات هاتف iQOO 9T

يتميز هاتف Vivo iQOO 9T، بشاشة من نوع E5 AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

يعمل هاتف Vivo iQOO 9T، بمعالج شركة كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت ، وزودت فيفو هاتفها الذكي iQOO 9T، بنظام تبريد سائل والذي يعد تبريد مناسب للجهاز في ظل الاستخدام الكثيف لفترات طويلة.

ويضم هاتف Vivo iQOO 9T، كاميرا خلفية ثلاثية داخل جزيرة مستطيلة الشكل، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر سامسونج من نوع GN5، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.



ويحتوي هاتف Vivo iQOO 9T، على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم العمل مع تقنية الشحن السلكي الخارق بقوة 120 وات، يمكنها شحن البطارية بالكامل في خلال 19 دقيقة فقط عبر منفذ شحن من نوع USB -C، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات.