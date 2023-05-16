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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تنافس iPhone بجدارة.. أرخص موبايلات Oppo Reno في مصر

أرخص موبايلات Oppo
أرخص موبايلات Oppo Reno في مصر

تحظى سلسلة هواتف أوبو "Oppo Reno"، بسمعة طيبة في السوق المصرية، لما تتميز به من قدرات وأسعار تنافسية.

 

وأطلقت أوبو طيلة السنوات الماضية مجموعة من هواتف "Oppo Reno"، حققت معظمها مبيعات قوية في السوق المصرية.

 

هاتف Oppo Reno 7

 

جاء هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، قياس 6.43 بوصة، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية من نوع Gorilla Glass 5. 

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع ألوان الأسود، والبرتقالي.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 7 4G، بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم ColorOS 13 للسوفت وير.   

يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 7 في السوق المصري حوالي 10450 جنيه مصري.

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هاتف Oppo Reno 8 Lite

 

يأتي هاتف Oppo Reno 8 Lite، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي قابلة للزيادة حتى 5 جيجابايت.

ويقدم هاتف Oppo Reno 8 Lite  مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

يدعم هاتف Oppo Reno8 Lite 5G بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

 

يبلغ سعر هاتف Oppo Reno 7 في السوق المصري حوالي 11850 جنيه مصري.

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