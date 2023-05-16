أرخص موبايل Realme في مصر.. بسعر لن تصدقه

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية واشتداد حدة التضخم الموجودة في الأسواق العالمية، أصبح الكثير من راغبي شراء الهواتف يركزون على اقتناء هاتف ذكي مع مواصفات مميزة ولكن في نفس الوقت بسعر مناسب، حيث أصبحت الأسعار تتحكم بشكل كبير في اختياراتنا للأشياء.

وتطلق شركات الهواتف الذكية عددا من الهواتف القيمة التى تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب وأحيانا الرخيص، منها شركات كبرى مثل سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي، ولذلك سنوضح أرخص هاتف ريلمي في السوق المصرية حتى الآن.



هاتف Realme C11

يأتي هاتف Realme C11 بمعالج ميدياتك MT6765G Helio G35 بتكنولوجيا 12 نانومتر ثماني النوى بتردد 1.6 هرتز، مع معالج رسومات جرافيك PowerVR GE8320 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلي 32 جيجابايت يمكن أن تصل إلى 256 جيجابايت من خلال كارت ميموري microSDXC.

يأتي هاتف Realme C11 مع شاشة حجم 6.5 بوصة نوعها IPS LCD مع دقة وضوح 720x1560 بيكسل وكثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة، مع وزن إجمالي للجهاز 196 جرام و سمك 9.1 مم، ونظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة مستخدم Realme UI.

يحزم جهاز Realme C11 بطارية مصنوعة من ليثيوم بوليمر لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.

يقدم هاتف Realme C11 بإعداد كاميرا مزدوجة في الجهة الخلفية من لوحة الهاتف، الكاميرا الرئيسية بمستشعر واسع دقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.2 ومستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.4، يدعمان تقنية HDR و التصوير البانورامي مع فلاش ليد وتصوير بجودة تصل إلى 1080 بيكسل و30 إطار في الثانية، بالنسبة للكاميرا الأمامية (السيلفي) فهي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.4 وهي أيضا تأتي بتقنية HDR وتدعم التصوير البانورامي.

يبلغ سعر هاتف Realme C11 في السوق المصري حوالي 3399 جنيه مصري.