هواتف Oppo تواجه مشاكل كبيرة جدا.. تعرف عليها

تمر شركة أوبو Oppo بفترة صعبة في أوروبا ، حيث تم إيقاف مبيعات هواتفها في ألمانيا مؤقتًا لمدة عام تقريبًا ، والآن أصبح الموقع الرسمي للشركة في ألمانيا فارغًا بدون أي قوائم لمنتجاتها.

وبحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، تحتوي الصفحة الرئيسية على إعلان واحد لشراكة Oppo المستمرة مع UEFA Champions League وشعار للأسئلة الشائعة يشمل سؤالًا واحدًا يتعلق بدعم أجهزة Oppo الحالية.

يأتي التطور الجديد بعد أن زعمت مصادر داخلية أن الشركة قد تخرج من السوق الفرنسية بعد 30 يونيو.

كما أغلقت شركة Oppo أعمالها في تطوير الرقائق الأسبوع الماضي. كانت هناك شائعات بأن Oppo و OnePlus ربما يخرجان من المزيد من الأسواق الأوروبية الرئيسية ، لكن شركة أوبو نفت هذه المزاعم.

جدير بالذكر أنه قال مدير مبيعات سابق لشركة أوبو إنه تم إخبار الموظفين بأن سلسلة Find X و Reno الجديدة لن يتم طرحها في فرنسا، بينما كان Find N2 Flip متاحًا في الأصل في متاجر البيع بالتجزئة ، لكن الخطط تغيرت وأصبح الهاتف متاحًا عبر الإنترنت فقط.

وبحسب ما ورد طُلب من موظفي المبيعات إزالة شاشات أوبو ووقف المبيعات حتى قبل الموعد النهائي في 30 يونيو.

زعمت شركة أوبو أنها ستظل نشطة في فرنسا بعد 30 يونيو. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كانت هواتفها ستظل متاحة . و تطمئن شركة أوبو المالكين الحاليين أنها ستستمر في تقديم الدعم وخدمات ما بعد البيع لهواتفها ، بما في ذلك تلقي تحديثات البرامج، و لا يزال موقع Oppo France يبيع الهواتف.