عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف Oppo تواجه مشاكل كبيرة جدا.. تعرف عليها

هواتف Oppo تواجه
هواتف Oppo تواجه مشاكل كبيرة جدا..تعرف عليها

تمر شركة أوبو Oppo بفترة صعبة في أوروبا ، حيث  تم إيقاف مبيعات هواتفها في ألمانيا مؤقتًا لمدة عام تقريبًا ، والآن أصبح الموقع الرسمي للشركة في ألمانيا فارغًا بدون أي قوائم لمنتجاتها.

 

وبحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني،  تحتوي الصفحة الرئيسية على إعلان واحد لشراكة Oppo المستمرة مع UEFA Champions League وشعار للأسئلة الشائعة يشمل سؤالًا واحدًا يتعلق بدعم أجهزة Oppo الحالية.

ينافس سامسونج و Oppo.. أرخص هواتف نوكيا في 2023

أوبو تبدأ في التوقف عن بيع هواتفها في هذه البلاد

يأتي التطور الجديد بعد أن زعمت مصادر داخلية أن الشركة قد تخرج من السوق الفرنسية بعد 30 يونيو.

 

كما أغلقت شركة Oppo أعمالها في تطوير الرقائق الأسبوع الماضي.  كانت هناك شائعات بأن Oppo و OnePlus ربما يخرجان من المزيد من الأسواق الأوروبية الرئيسية ، لكن شركة أوبو نفت هذه المزاعم.

 

جدير بالذكر أنه قال مدير مبيعات سابق لشركة أوبو إنه تم إخبار الموظفين بأن سلسلة Find X و Reno الجديدة لن يتم طرحها في فرنسا، بينما كان Find N2 Flip متاحًا في الأصل في متاجر البيع بالتجزئة ، لكن الخطط تغيرت وأصبح الهاتف متاحًا عبر الإنترنت فقط. 

 

وبحسب ما ورد طُلب من موظفي المبيعات إزالة شاشات أوبو ووقف المبيعات حتى قبل الموعد النهائي في 30 يونيو.

 

زعمت شركة أوبو أنها ستظل نشطة في فرنسا بعد 30 يونيو. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كانت هواتفها ستظل متاحة . و تطمئن شركة أوبو المالكين الحاليين أنها ستستمر في تقديم الدعم وخدمات ما بعد البيع لهواتفها ، بما في ذلك تلقي تحديثات البرامج، و لا يزال موقع Oppo France يبيع الهواتف.

OPPO أوبو OnePlus UEFA Champions League Champions League

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق واشتري شبكتك بسرعة|زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

حزنت على وفاة والدها..شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا قبل وفاتها عند أداء الامتحان

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

عاجل | الأهلي يشكو مجلة الزمالك لهذا السبب

35 ألف جنيه|تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. اعرف سعر الطن بمصر

محاولات لإقناع كولر بمشاركة لاعب الأهلي قبل الرحيل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

شات واتساب بباسوورد.. محدش هيقدر يوصل للشات بينك وبين خطيبتك أو مراتك| الطريقة هنا

أخبار التكنولوجيا.. ميزة تعديل الرسائل متاحة على واتساب.. خدمة جديدة في تيك توك تستهل عملية البحث

أرخص هواتف ريلمي في مصر لأصحاب المرتبات القليلة

تخفيض 42 %.. اشتري موبايل Motorola Edge الجديد بخصم 7750 جنيها

جوجل تدفع 8 ملايين دولار بسبب حملة Marketing كاذبة.. تفاصيل

مشاكل إنتاجية تواجه نظارة آبل للواقع المختلط

ميزة جديدة في تيك توك TikTok هتسهل عليك عملية البحث.. تعرف عليها

نوفا Y70 .. أرخص وأفضل موبايل هواوي في مصر

ترشيحاتنا

تعاون مصري سعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.. تفاصيل

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات في جنين وبيت لحم

الحج والعمرة تسمح لحاملي تأشيرة زيارة دخول مكة في حالة واحدة

انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني| أجندة اليوم

العراق يعيش "أيام الثريا" وأمطار مزنية تضرب البلاد.. ما القصة

9 حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك وشطب تسجيلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلمة ضحكت عليها زميلته.. طالب يتحول إلى مجرم في ثوانٍ بالبرازيل|تفاصيل

أثناء سباحتهم.. فرس النهر يحاول ابتلاع 3 أولاد| شاهد ماذا حدث

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

فيديو

طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ