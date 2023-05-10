أوبو تبدأ في التوقف عن بيع هواتفها في هذه البلاد

سحبت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة في العام الماضي هواتفها من ألمانيا بسبب خلاف قانوني مع نوكيا. صدر تقرير في شهر مارس ، يدعي أن شركة أوبو (وشقيقتها وان بلس OnePlus) ستغادر العديد من الأسواق الرئيسية: فرنسا وألمانيا وهولندا وإنجلترا، بينما دحض كل من أوبو و وان بلس هذا التقرير ، لكن لا زالت المشكلة قائمة.

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، أجرى Frandroid مقابلات مع العديد من الموظفين في فرنسا لمعرفة ما يحدث. عمل أحدهم في Atmospheres ، وهو مقاول لشركة أوبو يتولى مبيعات الهواتف، ووفقًا لذلك الشخص ، ينتهي عقد الخدمة مع أوبو في 30 يونيو.

قال مدير مبيعات سابق لشركة أوبو إنه تم إخبار الموظفين بأن سلسلة Find X و Reno الجديدة لن يتم طرحها في فرنسا، بينما كان Find N2 Flip متاحًا في الأصل في متاجر البيع بالتجزئة ، لكن الخطط تغيرت وأصبح الهاتف متاحًا عبر الإنترنت فقط.

وبحسب ما ورد طُلب من موظفي المبيعات إزالة شاشات أوبو ووقف المبيعات حتى قبل الموعد النهائي في 30 يونيو.

زعمت شركة أوبو أنها ستظل نشطة في فرنسا بعد 30 يونيو. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كانت هواتفها ستظل متاحة - في ألمانيا قامت شركة أوبو بإزالة جميع الهواتف من موقعها المحلي ، بينما استمر بيع أشياء مثل سماعات الرأس والأجهزة القابلة للارتداء (يبدو أنها ستزول الآن أيضًا).

كما تطمئن شركة أوبو المالكين الحاليين أنها ستستمر في تقديم الدعم وخدمات ما بعد البيع لهواتفها ، بما في ذلك تلقي تحديثات البرامج. لا يزال موقع Oppo France يبيع الهواتف.