بمواصفات فائقة وسعر مناسب.. فيفو تطلق رسميا هاتفها iQOO Z7s

أطلقت شركة فيفو الصينية هاتفها المميز iQOO Z7s رسميا في الهند، والذي يعد الإطلاق الأول للهاتف في السوق العالمية، ويضم الهاتف عددا من المواصفات الفائقة منها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب تقنية الشحن السريع.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو iQOO Z7s جاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED قياس 6.38 بوصة بجودة +FHD ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتصنيف IP54.

ويقدم هاتف فيفو iQOO Z7s كاميرا خلفية مدوجة الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل مزودة بـ OIS إلى جانب مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف فيفو iQOO Z7s بمعالج من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر microSD.

ويحتوي هاتف فيفو iQOO Z7s على بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات، ويعمل الهتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم للسوفت وير Funtouch OS 13، مع مقبس صوت قياس 3.5 ملم.

ويتوفر هاتف هاتف فيفو iQOO Z7s في السوق العالمية بسعر يبدأ من حوالي 230 دولارًا، وذلك لنسخة 6/128 جيجابايت.