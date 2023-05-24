فيفو تعلن عن تابلت أندرويد جديد وسماعة لاسلكية مميزة.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة فيفو، إلى جانب هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة iQOO Neo 8، عن مجموعة جديدة من المنتجات تضمنت الجهاز اللوحي iQOO Pad، والسماعة اللاسلكية iQOO TWS Air Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتشابه تابلت iQOO Pad الجديد، مع جهاز فيفو اللوحي Vivo Pad 2، وهو يعمل بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 9000+، بينما تتميز السماعات بتصميم جديد داخل الأذن، وتوفر ما يصل إلى 30 ساعة من إجمالي عمر البطارية مع علبة الشحن الخاصة بها.



سعر ومواصفات تابلت فيفو iQOO Pad



يتميز تابلت فيفو الجديد iQOO Pad بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD بقياس 12.1 بوصة، وبدقة 1800 × 2880 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، وتتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 7: 5 لتناسب المزيد من المحتوى الرأسي.

تابلت فيفو iQOO Pad

ويمتاز تابلت فيفو iQOO Pad، بهيكل مصنوع من الألومنيوم يبلغ سمكه 6.59 ملميتر فقط، ويحتوي الجزء الخلفي من الجهاز على فتحة دائرية للكاميرا الرئيسية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل جنبا إلى جنب مع كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الجهاز اللوحى على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويقترن معالج ميدياتك Dimensity 9000+، بـ تابلت فيفو iQOO Pad، مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1

تابلت فيفو iQOO Pad

ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم OriginOS 3 التقليدية من فيفو، والمستندة على نظام التشغيل Android 13، كما يدعم تابلت iQOO Pad، العمل مع قلم iQOO Pencil الالكتروني ولوحة مفتيح مغناطيسية.

ويحزم تابلت فيفو iQOO Pad، بطارية بقوة 10000 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويتوفر للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 326 دولار (أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت، ويأتي بلون رمادي واحد وسيطرح للبيع في الصين اعتبارا من 31 مايو.

سعر ومواصفات سماعة فيفو iQOO TWS Air Pro

تدعم سماعة فيفو iQOO TWS Air Pro برامج تشغيل 14.2 ملميتر وميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، مع عمر بطارية يصل لمدة 30 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بهاـ وتقترن السماعة عبر تقنية الـ Bluetooth 5.3.

وتتميز سماعة TWS Air Pro بدعما لمقاومة رذاذ الماء وفقا لمعيار IP54، والاقتران المزدوج بوظيفة Find my Earbuds ووضع الألعاب بزمن انتقال منخفض، وتتوفر Air Pro باللونين الأبيض والأسود والأصفر مقابل سعر 38 دولار (أي ما يعادل 1170جنيه مصري)، للبيع اعتبارا من 31 مايو.