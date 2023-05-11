محترف البورتريه.. سعر ومواصفات جوال فيفو Vivo V27 5G

كشف شركة فيفو Vivo، عن إصداراتها الأحدث من سلسلة (V) والتي تضمنت جوالا مميزا مزودا بتقنيات فريدة، تميزه عن غيره من الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق حاليا.



وأهم ما يميز جوال فيفو الجديد Vivo V27، هو الكاميرا الأمامية التي تتميز بدقة 50 ميجابكسل، تدعم تركيزا تلقائيا سريعا بمعدل تحديث مرتفع، مما يسمح للكاميرا بالحفاظ على تركيز ثابت ودقيق على الأشياء المتحركة.

سعر ومواصفات جوال Vivo V27 في السعودية

وكما يتميز جوال فيفو Vivo V27، بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، تدعم تقنية HDR10 + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة.

Vivo V27

ويتم تشغيل جوالVivo V27 ، بواسطة معالج ثماني النواة متوسط من نوع Dimensity 7200، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، يقترن مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-G610 MC4، مع نظام تبريد Bionic يتيح أداء ألعاب سلس

ويأتي جوال Vivo V27، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، جنبا إلى جنب مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Vivo V27

ويعمل جوال Vivo V27، بواجهة المستخدم Funtouch OS 13 التابعة لشركة فيفو، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ويتميز هاتف Vivo V27، بوجود قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع جوال فيفو Vivo V27، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو.

Vivo V27

ويحتوى جوال Vivo V27، على بطارية بقوة 4600 مللى أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50% في غصون 19 دقيقة.

وتشمل خيارات الاتصال بجوال فيفو الجديد، دعما لشبكات الاتصال الخليوية 5G و4G، وشبكات WiFi مزدوجة النطاق، كما يأتي بمنفذ شحن USB C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر، مع دعم تقنية Bluetooth، ومكبرات صوت ستريو، وصوت عالي الدقة.

Vivo V27

ولحسن الحظ، يتوفر جوال فيفو Vivo V27، على أحد المواقع الألكترونية في السعودية، مع عرض مغرى يقدم ضمان للشاشة لمدة 6 أشهر، إلى جانب سماعات الأذن اللاسلكية True Wireless Earbuds، مقابل سعر حوالى 1699 ريال سعودي.