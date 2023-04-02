سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 برو بلس.. أبرز إصدارات سلسلة Oppo Reno 6، والذي يتميز بمواصفات قوية وإمكانيات شبه رائدة، بالإضافة إلى تصميم أنيق يجذب الكثير من المستهلكين لشراء أحد طرزات تشكيلة رينو المميزة من أوبو، وفيما يلي سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 بلس في الإمارات.



سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 برو بلس في الإمارات

يتميز جوال أوبو رينو 6 برو بلس، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، وبقياس 6.55 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم تقنية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية قوية من زجاج Corning Gorilla Glass الاصدار الخامس.



ويمتاز جوال أوبو رينو 6 برو بلس، بإعدادات كاميرا رباعية، مزودة بمستشعر رئيسي من نوع IMX 766 من سوني بدقة 50 ميجابيكسل، متصل بعدسة ultrawide بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابكسل مع تقريب بصري يبلغ 2x ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتقريب الأشياء البعيدة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية رائعة بدقة 32 ميجابكسل.

سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 برو بلس في الإمارات

ويعمل جوال أوبو رينو 6 برو بلس، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 870، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 برو بلس في الإمارات

ويحزم جوال أوبو رينو 6 برو بلس، بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها بسرعة 65 وات، ويعمل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم التقليدية من أوبو ColorOS 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 برو بلس في الإمارات

سعر جوال أوبو رينو 6 برو بلس في الإمارات

يبلغ سعر جوال أوبو رينو 6 برو بلس في الإمارات، حوالى 2708 درهم إماراتي.

