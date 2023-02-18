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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro 5G في عمان

سعر ومواصفات جوال
سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro 5G في عمان

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro 5G.. أبرز إصدارات سلسلة أوبو رينو 9 الجديدة بالأسواق، والذي يتميز بمواصفات قوية وإمكانيات شبه رائدة، بالإضافة إلى تصميم أنيق يجذب الكثير من المستهلكين لشراء أحد طرزات تشكيلة رينو المميزة من أوبو، وفيما يلي سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro 5G في عمان.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro 5G في عمان

يدعم جوال أوبو Oppo Reno 9 Pro، العمل مع شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتك الرائد  Dimensity 8100، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر.

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يأتي جوال أوبو Reno 9 Pro 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro 5G في عمان

يتميز جوال أوبو Reno 9 Pro 5G، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز.

وتتميز الشاشة 10 بت بدعم تغطية التدرج اللوني 100٪ DCI-P3، وتبلغ نسبة سطوعها 800 شمعة في الوضع العادي وما يصل إلى 950 شمعة، وذلك عند عرض صور HDR ومحتوى فيديو HDR10 +.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro 5G في عمان

جاء جوال أوبو Reno 9 Pro 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة 7P و AF، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، بزاوية 112 درجة، وتحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 32 ميجابكسل لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.

يدعم إعداد الكاميرا شريحة MariSilicon X NPU، وهو النظام الأساسي الخاص بشركة أوبو لمعالجة الصور المتقدمة، وتحسين الفيديو الليلي بدقة 4K والفيديو 4K Ultra HDR.

يحتوى جوال أوبو Reno 9 Pro 5G، على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 13 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر جوال أوبو Reno 9 Pro 5G في عمان

يتوفر جوال أوبو Reno 9 Pro 5G في عمان، باللون الأسود والذهبي والوردي المتدرج، للبيع مقابل سعر يبدأ من 127 ريال عماني.

سعر ومواصفات جوال أوبو Reno 9 Pro 5G في عمان
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