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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فلاجشيب متكامل.. سعر ومواصفات جوال فيفو الرائد Vivo X90 Pro

سعر ومواصفات جوال
سعر ومواصفات جوال فيفو الرائد Vivo X90 Pro

يعد Vivo X90 Pro، أحدث هاتف رائد من فيفو وهو منافسا قويا لأجهزة Galaxy S23 من سامسونج، وهو يتميز بعدد من المواصفات القوية التي تجعلها جهاز فلاجشيب متكامل، من بينها مستشعر الكاميرا الرئيسي من نوع Sony IMX989 بقياس 1 بوصة، إلى جانب شاحن خارق بقدرة 120 وات، إليك فيما يلي أبرز مواصفات جوال فيفو الرائد Vivo X90 Pro.


سعر ومواصفات جوال فيفو الرائد Vivo X90 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يحتوي جوال فيفو Vivo X90 Pro، على شاشة كبيرة منحنية من نوع LTPO4 AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

 

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وكما تدعم الشاشة تقنية HDR10 +، لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، وتستخدم الشاشة نظام PWM عالي التردد 1440 هرتز، يبلغ ذروته 1800 شمعة تتم معايرة الشاشة المنحنية المزدوجة في المصنع وتدعم تقنية Dolby Vision.

وجاء جوال فيفو Vivo X90 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تضم مستشعر قوى بدقة 50 ميجابكسل من إنتاج شركة سوني من نوع IMX989 الرئيسي مقاس 1 بوصة بفتحة f / 1.75 واسعة على غرار طراز Pro +، متصل بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة صورية بدقة 50 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات جوال فيفو الرائد Vivo X90 Pro

ويتم تشغيل جوال فيفو Vivo X90 Pro، بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 9200، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 و 512 جيجابايت، من نوع UFS 4.0.

ويحتوي جوال فيفو Vivo X90 Pro، على بطارية بقوة 4870 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50% في غصون 8 دقيقة.

وزودت فيفو جوال Vivo X90 Pro، بشريحة V2 ISP الداخلية لمعالجة الصور ولقطات الإضاءة المنخفضة المحسنة، وهو يوفر أوضاعا مثل صورة Zeiss Cine-fare، ووضع الرياضة الليلية، وتأثير Miniature، و Astro المحمول، والفيديو الليلي عالي الاستشعار بدقة 4K والفيديو الليلي HDR.

سعر جوال فيفو Vivo X90 Pro في السعودية

يبلغ سعر جوال فيفو Vivo X90 Pro في السعودية، 2899 ريال سعودي

 

سعر جوال فيفو Vivo X90 Pro في مصر

 

 يتوفر هاتف فيفو Vivo X90 Pro في مصر مقابل سعر يبدأ من 22999 جنيه مصري

سعر ومواصفات جوال فيفو الرائد Vivo X90 Pro
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