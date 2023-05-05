غيرت هواوي مفهوم الهواتف القابلة للطي مع إصدارها الجديد Mate Xs 2، والذي يتميز بتصميم قابل للطي خارجيا بدلاً من الداخل مقارنة مع جوال سامسونج الحالى Galaxy Z Fold 4، فعند طيه، يمكنك استخدام نصف الشاشة كهاتف ذكي عادي أو كشاشة خارجية ثانوية.

وفي حالة الطي، ستجد نفسك حاملا هاتفا عاديا ولكنه محاط عمليا بشاشات من كلا الجانبين، وبالنظرا لهذه الحالة فهي من تعد من أبرز عيوب جوال Mate Xs 2، فعند طي الشاشة على هذا النحو، ستكون غير مناسبة لوضعها على أي سطح، مما سيتعين على مالكي هذا الجهاز حمله في نوع من أنواع الحماية الوقائية المخصصة تجنبا لخدش الشاشة من الجانب الآخر.

سعر ومواصفات جوال هواوي Mate Xs 2 في السعودية

وبالإضافة إلى النحافة وآلية الطي، وهي من أبرز مميزات الهاتف، يمتاز Mate Xs 2، بشاشة من نوع OLED، عند فتحها كجهاز لوحي تصبح شاشة كبيرة مسطحة بقياس 7.8 بوصة، بدون وجود تجعد في منتصفها من آليه الطي، وتبلغ دقتها 2480 × 2200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وعند طيها حول الجزء الخلفي، تتقلص الشاشة المرنة القابلة للطي إلى لوحة بقياس 6.5 بوصة، قابلة للإدارة بدقة تبلغ دقتها 2480 × 1176 بكسل، وفقا لما ذكره موقع "gizchina".

سعر ومواصفات جوال هواوي Mate Xs 2 في السعودية

ويمتاز جوال Mate Xs 2، بوجود آلية طى مفصلية دوارة مزدوجة تعمل على تحسين متانة الجهاز على المدى الطويل مقارنة بمنافسه من سامسونج، كما أنها لا تترك أي تجاعيد مرئية على الشاشة المغطاة بالبوليمر عند طيها، وبفضل الهيكل الجديد المكون من أربع طبقات، يدعم الهاتف الجديد القابل للطي العمل مع القلم الذكي التابع لشركة هواوي M-Pen 2s، من أجل تدوين الملاحظات أو رسومات الشعار المبتكرة على هاتفك عند استخدامه كجهاز اللوحي.

سعر ومواصفات جوال هواوي Mate Xs 2 في السعودية

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع جوال هواوي Mate Xs 2، بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث يضم الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 13 ميجابكسل ووحدة تقريب بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x و 30x رقمي وتثبيت بصري للصورة OIS، ويحتوى الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل، مثبتة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

سعر ومواصفات جوال هواوي Mate Xs 2 في السعودية

ويعمل جوال هواوي القابل للطي بمعالج قوية لزيادة الإنتاجية، حيث يتم تشغيل Mate Xs 2، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888 4G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة.

سعر ومواصفات جوال هواوي Mate Xs 2 في السعودية

ويحتوي جوال هواوي Mate Xs 2 على بطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 2، وبدون خدمات جوجل، ويتوفر الهاتف للبيع في مصر مقابل سعر يعادل تقريبا 68370 ألف جنيه مصري، بينما يبلغ سعره في السعودية حوالى 7999 ريال سعودي.