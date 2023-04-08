الأخف وزنا في العالم.. هواوي تطلق هاتفا جديدا بسعر باهظ التكلفة

كشفت شركة هواوي Huawei، عن أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي Mate X، والذي يتميز بدعم الاتصال بالأقمار الصناعية، إلى جانب أنه أخف هاتف قابل للطي في العالم، فهو يتمتع بوزن خفيف للغاية يجعله أخف من جميع الهواتف ذات الشاشات المطوية والهواتف العادية أيضا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يتميز إصدار هواوي الجديد Huawei Mate X3، بأنه الهاتف الأخف وزنا حتي من هواتف iPhone 14 Pro Max، الذي يبلغ وزنه 240 جراما، فقد تمكنت الشركة الصينية من خفض الوزن الإجمالي للهاتف القابل للطي وركزت بشكل أساسي على وزن الشاشة والمكونات الداخلية للجهاز، ويبلغ الوزن الإجمالي للجهاز 239 جراما فقط.



سعر ومواصفات هاتف هواوي Mate X3

يتميز هاتف هواوي Mate X3، بشكل كتاب على شاشتين يبلغ حجم شاشة الغطاء 6.4 بوصة، وتوفر دقة تبلغ 2504 × 1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.9: 9، وعند فتح الشاشة، يبلغ سمك الهاتف 5.3 مليمتر فقط.

Huawei Mate X3

ويتمتع هاتف Mate X3 بشاشة مرنة قابلة للطي يبلغ قياسها 7.85 بوصة، من نوع Foldable OLED، وبدقة 2496 × 2224 بكسل وجانب شبه مربع 8: 7.1، وزودت هواوي الشاشة الخارجية بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Kunlun Glass، وتدعم كلتا الشاشتين معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

زودت هواوي هاتف Huawei Mate X3، بدعم لمقاومة الماء والغبار وفق لمعيار IP68، وهو أول هاتف قابل للطي يحقق مقاومة للماء على غرار أجهزة سامسونج القابلة للطي، كما أنه أول هاتف قابل للطي يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه.

ويتمتع هاتف هواوي Mate X3 بكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرتين سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، واحدة على كل شاشة، الكاميرا العريضة بدقة 50 ميجابيكسل f / 1.8، تنضم إلى عدسة بدقة 13 ميجابيكسل f / 2.2 فائقة الاتساع، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابيكسل f / 3.4 5x .

Huawei Mate X3

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي مقترنا بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، ويعمل جهاز Mate X3 بواسطة نظام التشغيل Harmony OS 3.1 من هواوي.

ويحزم هاتف هواوي Mate X3، بطارية كبيرة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي 66 وات و 50 وات لاسلكي.

وحددت شركة هواوي سعر هاتف Mate X3، في الصين مقابل سعر 1890 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 58 ألفا و390 جنيها مصريا).