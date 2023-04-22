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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشحن سريع وكاميرا سيلفي مزدوجة.. هواوي تكشف عن هاتف قوى بسعر منافس

هاتف هواوي Nova 11
هاتف هواوي Nova 11 Pro

كشفت شركة هواوي الصينية، لصناعة الهواتف الذكية عن مواصفات هاتفها الجديد، Nova 11 Pro، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة  التي تقدم أفضل أداء في هذه الفئة بإمكانيات شبة رائدة.

يتميز هاتف هواوي الجديد Nova 11 Pro، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتبلغ دقتها 2652×1200 بكسل، وتتميز الشاشة بطبقة حماية من زجاج Kulun Glass.

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سعر ومواصفات هواوي نوفا 11 برو


ينبض بداخل هاتف هواوي Nova 11 Pro، بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي من نوع Snapdragon 778G، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، ومقترنا بمعالج رسوميات من نوع Adreno 642L.

هاتف هواوي Nova 11 Pro

ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة، كما يدعم الهاتف "واي فاي" مزدوج النطاق، وتقنية Bluetooth v5.0، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 الخاص بشركة هواوي، ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، وتزعم هواوي أن الشاحن السريع يمكنه شحن 50% بعد 15 دقيقة، ويضم الهاتف مستشعرا لبصمة الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

هاتف هواوي Nova 11 Pro

ويحتوي الهاتف على إعداد ثنائي للكاميرا الخلفية، يتضمن مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قابلة للتعديل بين f/1.4 و f/4.0، ومستشعر من نوع RYYB، ودعم ميزة التركيز البؤري التلقائي الليزري Laser AF، مصحوبة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 + 60 ميجابكسل.

وأطلقت هواوي هاتفها الجديد، Nova 11 Pro، في الصين على أن يتم طرحه في غضون أيام للأسواق العالمية، ويتوفر الهاتف بـ 4 خيارات ألوان هي: الأسود والأبيض والذهبي والأخضر، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 510 دولار أمريكي (أي ما يعادل 15700 جنيه مصري).

هاتف هواوي Nova 11 Pro
هواوي Nova 11 Pro هواوي نوفا 11 برو سعر هواوي نوفا 11 برو هواوي Nova 11 Pro

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