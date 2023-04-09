يغني عن اللابتوب.. MatePad 11 2023 أحدث تابلت من هواوي

كشفت شركة هواوي الصينية، عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد، والذي يتميز بالكثير من الميزات القوية إلى جانب التصميم الأنيق، وهو مناسب لأداء مهامك اليومية سواء كنت تقوم بتدوين الملاحظات أثناء المحاضرة، أو إنشاء عروض للعمل، أو حتى مشاهدة أفلام عالية الدقة.



يأتي تابلت هواوي MatePad 11 2023، مزودا بمجموعة مميزة من برامج أوفيس Office، مما يجعله يوفر جزءا مهما من برامج الكمبيوتر الشخصي المهمة، كما يحتوي على مجموعة مكتبية شاملة من تطبيقات الكتابة مثل Writer و Spreadsheet و Presentation و PDF toolkit.

جهاز لوحي يشبه الكمبيوتر المحمول بسعر مناسب

وإذا كنت تبحث عن جهاز محمول متعدد الاستخدامات للعمل والدراسة والترفيه، باستخدام تابلت هواوي MatePad 11 2023، يمكنك التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة، حيث يحتوي الجهاز اللوحي الجديد على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وبفضل تطبيق ملاحظات هواوي، يمكنك كتابة جميع ملاحظاتك ومهامك ورسمها وتنظيمها باستخدام تابلت MatePad 11 2023، فهو يتيح لك تدوين الملاحظات وإنشاء الرسومات التخطيطية وملفات PDF بسهولة، بواسطة القلم الذكي HUAWEI M-Pencil.

تابلت هواوي MatePad 11 2023

وكما زودته هواوي بلوحة مفاتيح قابلة للفصل تتيح لك العمل على مستنداتك في أي وقت وفي أي مكان.

ويتميز تابلت هواوي MatePad 11 2023، بشاشة عرض كاملة من نوع IPS LCD مقاس 11 بوصة، بدقة 2560 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يجعل الجهاز اللوحي مثاليا لمشاهدة الأفلام عالية الدقة وممارسة الألعاب وتصفح الإنترنت.

تابلت هواوي MatePad 11 2023

ويأتي الجهاز اللوحي مزودا بـ SuperHub Smart Office، وهو تطبيق شامل يدمج جميع التطبيقات والأدوات المتعلقة بالعمل، مما يتيح لك إدارة مهامك ومشاريعك بسهولة.

ويتم تشغيل تابلت هواوي MatePad 11 2023، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 870 والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.

تابلت هواوي MatePad 11 2023

ويعمل تابلت هواوي MatePad 11 2023، بواسطة نظام تشغيل هواوي HarmonyOS 3.1، ويمكنك تنزيل تطبيقات المفضلة بسلاسة عبر متج هواوي . AppGallery

ويحزم تابلت هواوي MatePad 11 2023، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 7250 مللي أمبير في الساعة، ويتوفر الجهاز اللوحي في 4 ألوان هي: الأسود والأزرق والأبيض والأرجواني، مقابل سعر يبدأ من 322 دولارا (أي ما يعادل 9950 جنيها مصريا).