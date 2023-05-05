عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل كاميرا.. سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro من أوبو

جوال أوبو Find X6
جوال أوبو Find X6 Pro

سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro.. وهو أحدث طراز رائد تقدمه شركة أوبو OPPO، ويتميز بكاميرا عالية الجودة ذات المستشعر مقاس 1 بوصة، وهي الأكبر في هاتف ذكي حتى الآن، وكما يأتي مزودا بشريحة Marisilicon X القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي والمطورة داخليا بالتعاون مع شركة Hasselblad، وإذا كنت ترغب في مرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro من أوبو.

سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro من أوبو

يأتي جوال Find X6 Pro من أوبو، مع أداء الكاميرا المحسن  فهو يتميز بـ 3 كاميرات تضم أكبر المستشعرات في عالم الهواتف الذكية، حيث تحتوي الكاميرا العريضة على مستشعر بقياس 1 بوصة من نوع  Sony IMX989 مع عدسة بقياس 23 ملميتر وفتحة f/1.8، مصحوبة بعدسة تصوير الفائق الاتساع بقياس 15 ملميتر، وفتحة عدسة f/2.2، مع مستشعر بقياس 1/1.56 بوصة ومن نوع Sony IMX890، وهو من أحد أكبر المستشعرات المستخدمة في كاميرات التصوير فائقة الاتساع حتى الآن.

 

سعر آيفون برو ماكس مواصفات جوال iPhone 14 Pro Max

سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 برو بلس في الإمارات

 

وتضم الكاميرا الثالثة عدسة مخصصة للتقريب تأتي مع وحدة المنظار للبعد البؤري المكافئ قدره 65 ملميتر، مع مستشعر بقياس 1/1.56 بوصة ومن نوع Sony IMX890، وفتحة عدسة f/2.6، ويحتوي جوال أوبو Find X6 Pro على كاميرا أمامية تضم مستشعر IMX709 بدقة 32 ميجابكسل.

جوال Find X6 Pro

ويمتاز جوال أوبو Find X6 Pro، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.82 بوصة، وبدقة 3168 × 1440 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، وهذه اللوحة الأكثر سطوعا في العالم مع ذروة سطوع تبلغ 2500 شمعة في المتر المربع.

جوال أوبو Find X6 Pro

ويعمل جوال أوبو Find X6 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع UFS 4.0 بسعة 256  أو 512 جيجابايت.

ويحتوي جوال أوبو Find X6 Pro، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 100 وات، والتي تشحن الهاتف بنسبة 100 % في غصون 28 دقيقة فقط، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع AirVOOC بقوة 50 وات، التي تشحن الهاتف بنسبة 100 % في 52 دقيقة.

جوال أوبو Find X6 Pro

سعر جوال أوبو Find X6 Pro في السعودية

يبلغي سعر جوال أوبو Find X6 Pro في السعودية، حوالى 3470 ريال سعودي.

جوال Find X6 Pro أوبو Find X6 Pro جوال أوبو Find X6 Pro سعر اوبو ايند اكس 6 سعر أوبو Find X6 Pro في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب السوبر| الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. وتعليق مثير من محاميه الإيطالي

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

جوجل تكشف تصميم هاتف Pixel Fold قبل إطلاقه رسميا.. فيديو

بسعر يبدأ من 4000 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف أندرويد مميزا للشباب

مفاجأة من شاومي لعشاق هاتفها الأيقوني Xiaomi 13 Ultra

سعر آيفون برو ماكس مواصفات جوال iPhone 14 Pro Max

ترشيحاتنا

ظهور مرض وبائي في دولة عربية وإجراءات عاجلة من وزارة الصحة

أكتر فريق | تعليق مثير من شوبير عن الأهلي قبل مباراة السوبر

تعاطي المخدرات .. خطيب المسجد الحرام : مضارها الدينية والدنيوية لا تحصى

حظ سيئ يطارد باتشيكو مدرب بيراميدز أمام الأهلي قبل نهائي السوبر

هآرتس: تقديرات حماس بغزة نجحت وخلايا منظمة بدأت تنفذ عمليات الضفة

بيته قِبلة طلاب العلم |ذكرى ميلاد الشهاوي تجدّد سيرة شيخ الشافعية بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

أمريكية تطلب الطلاق لأغرب سبب: زوجي يطبخ لي طوال اليوم طعاما لذيذا

10 إطلالات لـ جوري بكر أثارت الجدل بعد تصدرها التريند.. شاهد

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية والأنفية

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ