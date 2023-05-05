موبايل كاميرا.. سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro من أوبو

سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro.. وهو أحدث طراز رائد تقدمه شركة أوبو OPPO، ويتميز بكاميرا عالية الجودة ذات المستشعر مقاس 1 بوصة، وهي الأكبر في هاتف ذكي حتى الآن، وكما يأتي مزودا بشريحة Marisilicon X القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي والمطورة داخليا بالتعاون مع شركة Hasselblad، وإذا كنت ترغب في مرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro من أوبو.

سعر ومواصفات جوال Find X6 Pro من أوبو

يأتي جوال Find X6 Pro من أوبو، مع أداء الكاميرا المحسن فهو يتميز بـ 3 كاميرات تضم أكبر المستشعرات في عالم الهواتف الذكية، حيث تحتوي الكاميرا العريضة على مستشعر بقياس 1 بوصة من نوع Sony IMX989 مع عدسة بقياس 23 ملميتر وفتحة f/1.8، مصحوبة بعدسة تصوير الفائق الاتساع بقياس 15 ملميتر، وفتحة عدسة f/2.2، مع مستشعر بقياس 1/1.56 بوصة ومن نوع Sony IMX890، وهو من أحد أكبر المستشعرات المستخدمة في كاميرات التصوير فائقة الاتساع حتى الآن.

وتضم الكاميرا الثالثة عدسة مخصصة للتقريب تأتي مع وحدة المنظار للبعد البؤري المكافئ قدره 65 ملميتر، مع مستشعر بقياس 1/1.56 بوصة ومن نوع Sony IMX890، وفتحة عدسة f/2.6، ويحتوي جوال أوبو Find X6 Pro على كاميرا أمامية تضم مستشعر IMX709 بدقة 32 ميجابكسل.

جوال Find X6 Pro

ويمتاز جوال أوبو Find X6 Pro، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بقياس 6.82 بوصة، وبدقة 3168 × 1440 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، وهذه اللوحة الأكثر سطوعا في العالم مع ذروة سطوع تبلغ 2500 شمعة في المتر المربع.

جوال أوبو Find X6 Pro

ويعمل جوال أوبو Find X6 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويحتوي جوال أوبو Find X6 Pro، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع SuperVOOC بقدرة 100 وات، والتي تشحن الهاتف بنسبة 100 % في غصون 28 دقيقة فقط، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع AirVOOC بقوة 50 وات، التي تشحن الهاتف بنسبة 100 % في 52 دقيقة.

جوال أوبو Find X6 Pro

سعر جوال أوبو Find X6 Pro في السعودية

يبلغي سعر جوال أوبو Find X6 Pro في السعودية، حوالى 3470 ريال سعودي.